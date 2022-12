Brittney Griner revient aux États-Unis: Steph Curry parmi les stars de la NBA et de la WNBA pour réagir alors que Griner est libéré de prison russe | Nouvelles de la NBA

Steph Curry a remercié Brittney Griner pour son “sacrifice” après que la star de la WNBA et double médaillée d’or olympique a été libérée de prison russe jeudi.

Griner est officiellement revenu aux États-Unis aux premières heures de vendredi dans le cadre d’un échange de prisonniers qui a vu l’ancien marchand d’armes Viktor Bout retourner en Russie après avoir passé 12 ans derrière les barreaux en Amérique.

La femme de 32 ans avait été condamnée à neuf ans de prison pour possession et trafic de drogue après avoir plaidé coupable après que des agents des douanes aient trouvé des bidons de vapotage contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages dans un aéroport de Moscou en février.

Le centre Phoenix Mercury s’était initialement rendu en Russie pour jouer pour UMKC Ekaterinburg en tant que l’un des multiples joueurs qui exercent leur métier à l’étranger pendant l’intersaison WNBA.

“Nous sommes heureux qu’elle soit à la maison, nous sommes heureux qu’elle ait retrouvé sa famille”, a déclaré Curry, quadruple champion de la NBA, lors de la remise des prix du sportif de l’année 2022 de Sports Illustrated.

“C’est un rappel constant pour tous ceux qui continuent d’utiliser leurs plates-formes pour parler de questions importantes et qui peuvent faire avancer les choses. Merci à l’administration du président Biden d’avoir participé à ce combat.

“Mais c’est aussi un rappel que nous devons tous rester engagés dans la lutte pour protéger les citoyens américains au pays et à l’étranger qui sont détenus à tort, et nous pouvons continuer à nous engager dans cette lutte.

“BG, nous vous aimons. Nous vous remercions pour votre sacrifice, votre persévérance et votre patience pour traverser ce processus, et espérons que vous apprécierez de retrouver votre famille. Nous sommes toujours avec vous, BG.”

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, s’est dit “ravi” que Griner soit sur le chemin du retour après avoir enduré une “situation inimaginable”, félicitant les communautés de la NBA et de la WNBA pour leur soutien tout au long de l’année dernière.

L’arrière des Brooklyn Nets, Kyrie Irving, a rendu hommage à Griner pour avoir “illustré le véritable esprit guerrier”, tandis que l’entraîneur-chef des Phoenix Suns, Monty Williams, a déclaré que la nouvelle de sa libération “avait fait sourire tout le monde”.

La NBPA (National Basketball Players Association) a publié une déclaration célébrant le retour de Griner tout en rappelant à d’autres personnes endurant des expériences similaires à travers le monde.

“Nous sommes submergés de soulagement et de gratitude que notre sœur Brittney Griner rentre enfin à la maison. Sa force et son courage tout au long de cette dernière année ont été vraiment remarquables, tout comme les efforts de sa femme Cherelle, de nos sœurs WNBPA, de Terri Jackson et du personnel de la WNBPA. , qui ont été implacables dans leur appel pour ramener Brittney à la maison », a déclaré la NBPA.

“Nous savons que ce retour à la maison n’aurait pas été possible sans leur soutien indéfectible et leur travail continu pour garder BG toujours à l’esprit, et nos joueurs sont honorés d’avoir contribué à ces efforts.

“Bien qu’il s’agisse d’un moment de célébration pour nos sœurs et pour nous, nous ne devons pas oublier les autres prisonniers politiques qui vivent dans des circonstances désastreuses partout dans le monde. Ces personnes doivent être rappelées et combattues chaque jour comme BG l’a été afin qu’eux aussi puissent avoir cet instant.

“Bienvenue à la maison Brittney, nous sommes si heureux de te revoir !”

La commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert, a déclaré qu’il n’y avait “pas eu un jour au cours des 10 derniers mois” où Griner n’avait pas été dans l’esprit de tout le monde, ajoutant que la situation est maintenant devenue “une vague collective de joie et de soulagement” avec la nouvelle qu’elle est en sécurité chez elle avec ses proches.

“BG a fait preuve d’un courage et d’une dignité extraordinaires face à une énorme adversité”, a ajouté Engelbert. “La WNBA est reconnaissante au-delà de toute mesure à l’administration Biden, à l’envoyé spécial du président pour les affaires d’otages et à tous ceux qui ont joué un rôle dans le retour de BG aujourd’hui. Notre espoir est que Paul Whelan et tous les Américains détenus à tort seront renvoyés chez eux en toute sécurité et dès que possible.”

L’échange de prisonniers pour libérer Griner a suscité des appels à des efforts supplémentaires pour obtenir de la même manière la libération de Paul Whelan, un ancien marine américain condamné à 16 ans de prison à Moscou en 2018 après avoir été reconnu coupable d’espionnage, ce qu’il nie fermement.

“Nous n’avons pas oublié Paul Whelan”, a déclaré le président Biden. “Nous continuerons à négocier de bonne foi pour la libération de Paul.”