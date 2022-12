Brittney Griner revient aux États-Unis après un échange de prisonniers avec le « marchand de la mort » russe Viktor Bout | Nouvelles américaines

La star américaine du basket-ball Brittney Griner est revenue en Amérique après avoir été libérée lors d’un échange de prisonniers avec le marchand d’armes russe condamné Viktor Bout, connu sous le nom de “Marchand de la mort”.

La star de la WNBA, âgée de 32 ans, a été transportée par avion à San Antonio, au Texas.

L’envoyé spécial présidentiel américain, Roger D. Carstens, a déclaré: “Tellement heureux d’avoir Brittney de retour sur le sol américain. Bienvenue à la maison BG!”

Mme Griner a été arrêtée en février lorsque des agents des douanes ont déclaré avoir trouvé des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou.

Elle avait plaidé coupable lors de son procès en disant qu’elle avait utilisé les cartouches pour soulager la douleur des blessures sportives et qu’elle avait commis une “erreur de bonne foi”.

Néanmoins, un tribunal russe l’a condamnée à neuf ans de prison en août.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:57

La femme de Griner : “La famille est entière aujourd’hui”



Le président américain Joe Biden a déclaré que Mme Griner avait été détenue dans des “circonstances intolérables” et avait traversé une “terrible épreuve”.

Mme Griner “représente le meilleur de l’Amérique”, a-t-il ajouté.

Le président Biden a insisté sur le fait que les États-Unis n’avaient pas oublié Paul Whelanun ancien marine américain toujours détenu par la Russie.

Un haut responsable américain a déclaré que l’administration avait tout tenté pour faire sortir M. Whelan, mais “ils le traitent différemment. Ils disent qu’il s’agit d’un cas d’espionnage. Ils ont dit que le choix était soit l’un [Griner] ou aucun”.

Il n’a pas fait référence au prix que les États-Unis ont payé pour la liberté de Mme Griner – la libération du marchand d’armes condamné Bout.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:31

Joe Biden dit que Brittney Griner “a perdu des mois de sa vie”



Bout pourrait décrocher un rôle public maintenant qu’il est à la maison et au sec Victor Bout est en tête de liste des citoyens que la Russie souhaite récupérer depuis un certain temps. Il a été emprisonné en 2012 pendant 25 ans pour trafic d’armes après deux décennies passées à vendre des armes de l’ère soviétique à des rebelles, des seigneurs de la guerre et des dictateurs. Les talibans, al-Qaïda et le régime de Charles Taylor au Libéria auraient tous figuré sur sa liste de clients. Sa vie a été immortalisée dans le film hollywoodien Lord of War de 2005, avec Nicolas Cage. La Russie l’a toujours déclaré innocent et que l’affaire contre lui était fabriquée. La vente d’armes à ce niveau a tendance à ne pas se faire sans une sorte de relation avec les services de sécurité russes, ce qui peut aussi expliquer pourquoi la Russie était si désireuse de le ramener chez lui. “La personnalité de Bout a été diabolisée”, m’a dit la législatrice russe Maria Butina en août après que le secrétaire d’État américain a déclaré qu’il était prêt à conclure un accord pour récupérer Brittney Griner et Paul Whelan. “Je crois qu’il est comme un méchant Russe pour les Américains, un croque-mitaine”, a-t-elle déclaré. Butina elle-même a passé 15 mois en détention aux États-Unis après avoir été reconnue coupable d’avoir agi en tant qu’agent étranger non enregistré. Maintenant, elle a un siège au parlement. La Russie a tendance à donner des postes publics à des personnes recherchées par l’Occident. Ne soyez pas surpris si Bout se retrouve avec un rôle similaire maintenant qu’il est enfin rentré chez lui.

L’épouse de Mme Griner, Cherelle, a déclaré qu’elle était “submergée d’émotions” après avoir traversé “l’un des moments les plus sombres de ma vie”.

“Alors aujourd’hui, ma famille est entière, mais comme vous le savez tous, il y a tellement d’autres familles qui ne sont pas entières.”

L’échange Griner-Bout a eu lieu à l’aéroport d’Abu Dhabi, selon le ministère russe des Affaires étrangères.

“Le citoyen russe a été renvoyé dans sa patrie”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Pression sur Washington dans l’affaire Griner

Pendant près de deux décennies, Bout a été l’un des marchands d’armes les plus notoires au monde, vendant des armes à des États voyous, à des groupes rebelles et à des seigneurs de guerre meurtriers en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud.

Depuis sa capture lors d’une piqûre américaine élaborée, l’État russe a tenu à le ramener.

L’accord du président Biden pour libérer Bout met en évidence la pression croissante à laquelle son administration a été confrontée pour ramener Mme Griner à la maison, en particulier après la récente conclusion de son affaire pénale et son transfert ultérieur dans une colonie pénitentiaire.

La détention de Mme Griner a été largement condamnée par les militants, y compris l’ancienne star de la NBA Dennis Rodman, qui a déclaré qu’il prévoyait de s’envoler pour la Russie dans le but de libérer le basketteur américain.

L’athlète d’origine texane a révélé ses craintes d’être en prison “pour toujours” dans une lettre au président Biden le jour de l’indépendance des États-Unis.

Elle a écrit: “Alors que je suis assise ici dans une prison russe, seule avec mes pensées et sans la protection de ma femme, de ma famille, de mes amis, de mon maillot olympique ou de toute réalisation, je suis terrifiée à l’idée d’être ici pour toujours.

“Le 4 juillet, notre famille honore normalement le service de ceux qui se sont battus pour notre liberté, y compris mon père qui est un vétéran de la guerre du Vietnam.

“Ça fait mal de penser à la façon dont je célèbre habituellement cette journée parce que la liberté signifie quelque chose de complètement différent pour moi cette année.”