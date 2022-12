Brittney Griner rentre chez elle, promet un retour de la WNBA et un soutien à Paul Whelan

Cela faisait 10 mois depuis la dernière fois que Vince Kozar avait eu une conversation avec Brittney Griner, puisqu’il pouvait voir son visage et entendre sa voix.

La Griner de 6 pieds 9 pouces, qui a une envergure de plus de sept pieds, a enroulé ses bras autour de lui dans une étreinte vendredi matin lorsque Kozar, le président du Phoenix Mercury, a rejoint deux autres membres de l’équipe WNBA pour surprendre Griner pour son vol. domicile.

“Je ne veux pas être naïf et dire qu’elle ressemblait à la même personne, car je ne peux évidemment pas imaginer qu’une expérience comme celle-ci ne vous change pas”, a déclaré Kozar. “Mais j’avais l’impression de parler à BG”

Il a poursuivi: «C’était la même énergie et les mêmes blagues et son rire et sa personnalité désarmante qui vous donnent envie d’être avec elle, dont j’ai passé neuf mois à parler aux gens pour expliquer pourquoi tant de gens la manquent. et pourquoi tant de gens se sont rassemblés autour d’elle. C’est ça. Et tout cela était encore là.