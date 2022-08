Brittney Griner reconnue avec un moment de silence WNBA

UNCASVILLE, Connecticut –

Suite à la condamnation de Brittney Griner en Russie à neuf ans de prison jeudi, joueurs, entraîneurs et supporters de la WNBA se sont serré les bras et ont tenté d’envoyer de la force à la star américaine du basket pendant une minute de silence.

Avant que le Connecticut Sun ne batte le Phoenix Mercury 77-64, les joueurs des deux équipes se sont rencontrés à mi-terrain et ont silencieusement baissé la tête pendant 42 secondes – un clin d’œil au numéro de maillot de Griner avec le Mercury.

“Personne ne voulait même jouer aujourd’hui”, a déclaré le garde de Phoenix Skylar Diggins-Smith, qui a marqué 16 points pour mener le Mercury. “Comment êtes-vous censé aborder le jeu et le terrain avec un esprit clair? Tout le groupe pleure avant le match. Vous essayez de l’honorer et de toujours jouer dur pour elle. Qu’elle soit ici ou non. En ce moment, nous avons toujours doit essayer de garder son esprit en vie. Honorer son esprit.

Le Mercury a regardé le verdict ensemble le matin juste avant que l’équipe n’ait sa fusillade d’avant-match.

“Je veux dire, c’est comme si vous attendiez qu’une bombe tombe en la regardant, en la voyant derrière les barreaux”, a déclaré le garde de Mercury Diamond DeShields.

Diggins a ajouté que c’était “un sentiment d’impuissance. C’est lourd”.

“De toute évidence, c’est dévastateur”, a déclaré DeShields. “Vous ne pouvez rien dire d’autre que cela. Je sais personnellement, je suis vraiment fier de faire partie de ce groupe et de la façon dont ils se sont présentés et sont sortis et ont joué. Nous avons abordé le match ce soir avec le cœur lourd, alors que nous avoir tous les matchs cette saison.”

L’entraîneur de Sun, Curt Miller, portait un t-shirt “WE ARE BG”.

Griner, double championne olympique américaine et huit fois étoile de la WNBA, a été reconnue coupable de possession et de trafic de drogue par la juge Anna Sotnikova.

Elle a été condamnée pendant près d’une décennie dans une affaire politiquement chargée qui pourrait conduire à un échange de prisonniers à fort enjeu entre Washington et Moscou.

Griner a montré peu d’émotion à la peine, mais ses avocats ont déclaré plus tard qu’elle était “très bouleversée, très stressée”.

Le président américain Joe Biden a dénoncé comme “inacceptables” le verdict et la peine, qui sont intervenus dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et la Russie au sujet de l’Ukraine. Griner avait déclaré au tribunal qu’elle n’avait aucune intention d’enfreindre la loi en apportant des cartouches de vape avec de l’huile de cannabis lorsqu’elle s’est envolée pour Moscou pour jouer au basket dans la ville d’Ekaterinbourg pendant l’intersaison de la WNBA.

Alors que son équipe WNBA en désavantage numérique a joué sans elle sur la route, Jonquel Jones a récolté 14 points et 10 rebonds et Brionna Jones a ajouté 13 points et neuf rebonds pour le Sun.

Phoenix (13-19) était également sans Diana Taurasi, qui n’a pas joué en raison d’une blessure à la jambe, pour la première fois cette saison.

Courtney Williams a marqué 11 points et Alyssa Thomas a récolté neuf points, 13 rebonds et six passes décisives pour le Connecticut (22-10). Le Sun a également battu Phoenix 87-63 mardi.