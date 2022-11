Brittney Griner pourrait être libérée en échange du “marchand de la mort” russe, selon le Kremlin | Nouvelles du monde

La Russie espère faire un échange de prisonniers avec les États-Unis qui pourrait voir la star du basket-ball Brittney Griner libérée – en échange d’un trafiquant d’armes condamné connu sous le nom de “Marchand de la mort”.

Moscou et Washington étudient actuellement un éventuel échange, a déclaré vendredi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov.

La nouvelle vient après que Griner a été transféré dans une colonie pénitentiaire en Mordovie à environ 500 km (300 miles) au sud-est de Moscou, selon ses avocats.

Le centre all-star avec Phoenix Mercury de la WNBA et double médaillé d’or olympique a été arrêté en février lorsque des agents des douanes ont déclaré avoir trouvé des bidons de vapotage contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou.

Lors de son procès, Griner a admis avoir les bidons dans ses bagages, mais a témoigné qu’elle les avait emballés par inadvertance à la hâte pour prendre son vol et n’avait aucune intention criminelle.

Son équipe de défense a présenté des déclarations écrites disant qu’on lui avait prescrit du cannabis pour traiter la douleur chronique.

Elle a été condamnée en août et condamné à neuf ans de prison.

Parlant de la possibilité d’un échange de prisonniers, M. Ryabkov a déclaré : “Je veux espérer que non seulement la perspective subsiste mais qu’elle se renforce, et que le moment viendra où nous parviendrons à un accord concret”.

“Les Américains font preuve d’une certaine activité extérieure, nous travaillons de manière professionnelle via un canal spécial conçu à cet effet.

“Viktor Bout fait partie de ceux qui font l’objet de discussions, et nous comptons certainement sur un résultat positif.”

“Je n’ai jamais voulu blesser qui que ce soit” – Griner



Qui est Victor Bout ?

Diversement surnommé “le marchand de la mort” et “le briseur de sanctions” pour sa capacité à contourner les embargos sur les armes, Bout était l’un des hommes les plus recherchés au monde avant son arrestation en 2008 pour de multiples accusations liées au trafic d’armes.

Pendant près de deux décennies, Bout a été l’un des marchands d’armes les plus notoires au monde, vendant des armes à des États voyous, à des groupes rebelles et à des seigneurs de guerre meurtriers en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud.

Depuis sa capture lors d’une piqûre américaine élaborée, l’État russe a tenu à le ramener.