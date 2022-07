Brittney Griner plaide coupable à des accusations de drogue devant un tribunal russe

Brittney Griner a plaidé coupable à des accusations de drogue devant un tribunal russe jeudi, alors que les querelles sur le sort de la star américaine du basket-ball se déplaçaient de plus en plus vers l’arène diplomatique – une perspective intimidante pour les partisans de Mme Griner au milieu de la rupture entre l’Amérique et Moscou à propos de la guerre en Ukraine.

Comparaissant devant un juge à l’extérieur de la capitale russe le deuxième jour de son procès, Mme Griner a déclaré qu’elle avait involontairement transporté une substance interdite dans le pays parce qu’elle avait fait ses valises à la hâte. Les autorités russes ont déclaré avoir trouvé des cartouches de vape contenant 0,7 gramme d’huile de cannabis dans ses bagages lorsque Mme Griner est arrivée en février pour jouer au basket, et elle est détenue depuis, risquant 10 ans de prison dans une colonie pénitentiaire.

« J’aimerais plaider coupable, Votre Honneur. Mais il n’y avait aucune intention. Je ne voulais pas enfreindre la loi », a déclaré Mme Griner en anglais, qui a ensuite été traduit en russe, selon un journaliste de Reuters dans la salle d’audience.