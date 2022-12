Brittney Griner libérée en échange de Viktor Bout

Commentez cette histoire Commentaire

Les États-Unis et la Russie ont procédé jeudi à un échange de prisonniers très médiatisé, échangeant un trafiquant d’armes russe condamné contre la star américaine du basket-ball Brittney Griner et mettant fin à des mois de négociations tendues entre deux nations bloquées dans une impasse dangereuse sur la guerre en Ukraine. Des responsables américains et russes ont déclaré que Griner, un double médaillé d’or olympique qui a été arrêté à l’extérieur de Moscou en février pour avoir transporté une petite quantité d’huile de cannabis, a été échangé contre Viktor Bout, le “marchand de la mort” purgeant une peine de 25 ans en une prison fédérale pour trafic d’armes et complot. L’échange s’est produit sur le tarmac d’un aéroport aux Émirats arabes unis, Griner et Bout, chacun escorté par des agents de sécurité en civil, passant à quelques mètres l’un de l’autre.

L’échange de jeudi a marqué un rare effort conjoint à une époque de tensions intenses et de récriminations entre les deux plus grandes puissances nucléaires du monde, montrant la possibilité d’une poursuite de la diplomatie alors que le monde est aux prises avec le bilan punitif du conflit ukrainien. Cela comportait également un risque politique pour le président Biden, qui a dû faire face à des critiques immédiates pour un accord impliquant des prisonniers reconnus coupables d’infractions extrêmement disparates.

L’accord a laissé en détention russe un autre prisonnier américain que les responsables américains avaient espéré – mais n’ont finalement pas pu – libérer également en échange de Bout. Comme Griner, les responsables américains considèrent le vétéran de la marine américaine Paul Whelan, qui purge une peine de 16 ans pour espionnage, détenu à tort.

Le président Biden, s’exprimant à la Maison Blanche aux côtés de l’épouse de Griner, Cherelle, du vice-président Harris et du secrétaire d’État Antony Blinken, a déclaré que l’accord était le résultat d’un processus « minutieux et intense ».

“Après des mois de détention injuste en Russie, détenue dans des circonstances intolérables, Brittney sera bientôt de retour dans les bras de ses proches. Et elle aurait dû être là tout le temps », a déclaré Biden.

Cherelle Griner a exprimé sa «sincère gratitude» que sa femme, dont l’appel de sa peine de plus de neuf ans a été rejetée en octobre, soit sur le chemin du retour. Elle a également reconnu les difficultés auxquelles la famille Whelan est toujours confrontée.

“BG et moi resterons déterminés à faire en sorte que chaque Américain revienne chez lui, y compris Paul, dont la famille est dans nos cœurs aujourd’hui”, a-t-elle déclaré. “Nous comprenons qu’il y a encore des gens ici qui endurent ce que j’ai enduré les neuf derniers mois de manquer énormément à leurs proches.”

Interfax a rapporté jeudi après-midi, heure de Washington, que Bout était arrivé à Moscou. Un avion transportant Griner devait atterrir à San Antonio plus tard dans la soirée.

Avant son arrestation, Griner, qui tout au long de sa captivité est restée à la solde de son équipe WNBA, le Phoenix Mercury, a joué avec une équipe russe pendant l’intersaison de la WNBA. Dans un tweet, le Mercury a déclaré : « Plus de jours. Elle rentre à la maison.

L’échange illustre comment les États-Unis et la Russie restent capables de transactions diplomatiques lorsque les deux pays en voient le besoin, malgré les retombées entre Washington et Moscou sur la guerre en Ukraine et la campagne de sanctions économiques et d’isolement politique menée par les États-Unis pour punir le Kremlin pour son agression non provoquée. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que l’échange n’atténuerait pas l’opposition américaine aux actions de la Russie en Ukraine. Les États-Unis sont le plus grand fournisseur d’armes à Kyiv.

“Cela ne changera pas notre engagement envers le peuple ukrainien, pour nous assurer qu’il est capable de lutter contre l’agression à laquelle il est confronté avec la Russie, de lutter pour sa liberté, de lutter pour sa démocratie », a-t-elle déclaré. “Cela ne change pas.”

Depuis que le président Vladimir Poutine a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février, peu après l’arrestation de Griner, les relations des États-Unis avec Moscou ont atteint leur plus bas niveau depuis des décennies. Alors que la Russie fait face à des séries successives de sanctions punitives et que des armes fournies par les États-Unis éliminent ses soldats en Ukraine, Poutine et ses collaborateurs ont fait référence à plusieurs reprises à la capacité de la Russie à utiliser son arsenal nucléaire, le plus grand du monde, si elle le jugeait nécessaire. La rhétorique a laissé une grande partie de l’Europe sur les nerfs tout en soulignant à quel point les perspectives restent sombres pour un règlement de paix négocié.

L’impasse ukrainienne a entraîné l’arrêt d’autres domaines sans rapport de coopération entre les États-Unis et la Russie. Plus tôt ce mois-ci, par exemple, Moscou a reporté les pourparlers prévus sur le contrôle des armes nucléaires, citant le soutien américain au gouvernement du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

La libération de Bout, un ancien traducteur militaire reconnu coupable d’avoir vendu des armes à des rebelles colombiens et d’avoir conspiré pour tuer des Américains, pourrait donner un coup de pouce à Poutine à un moment où sa guerre en Ukraine connaît des revers majeurs. Le mois dernier, l’armée russe, aux prises avec de nombreuses pertes et des troupes mal équipées, a été forcée de se retirer de la ville stratégique ukrainienne de Kherson.

La Russie s’est opposée à la détention de Bout depuis son arrestation en 2008 dans une piqûre de la US Drug Enforcement Agency en Thaïlande. D’anciens responsables américains ont déclaré que Moscou accordait la priorité à la libération de Bout en raison de ses liens avec le renseignement militaire russe et d’autres Russes bien connectés.

Les responsables russes ont exprimé jeudi leur joie à son retour. Le responsable d’une organisation russe de défense des droits humains a déclaré que l’épouse de Bout, Alla, avait été informée de sa libération.

“C’est un vrai cadeau du Nouvel An pour elle”, a déclaré Ivan Melnikov, vice-président de la branche russe du Comité international pour la protection des droits de l’homme.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que de nombreux Russes étaient en fête.

“Incroyable! Nous recevons des messages – les gens écrivent de Russie et de l’étranger, ils félicitent et se réjouissent de la sortie de Victor Bout. Ils ne le connaissent pas personnellement », a-t-elle déclaré dans un message sur sa chaîne Telegram. “Mais ils se sentent heureux comme s’il était leur ami proche.”

Whelan, lors d’un appel avec CNN après la libération de Griner, a déclaré qu’il avait été amené à croire qu’il pourrait bientôt rentrer chez lui et a suggéré qu’il était traité différemment par la Russie parce qu’il avait été reconnu coupable d’espionnage. Il nie cette accusation.

“Je suis très déçu que rien d’autre n’ait été fait pour assurer ma libération, d’autant plus que le quatrième anniversaire de mon arrestation approche”, a-t-il déclaré depuis la colonie pénitentiaire où il est détenu.

“Je dirais que si un message pouvait aller au président Biden, c’est qu’il s’agit d’une situation précaire qui doit être résolue rapidement”, a-t-il déclaré. « Mes valises sont prêtes. Je suis prêt à rentrer à la maison.

Les responsables américains ont déclaré que la décision de signer une transaction excluant Whelan était difficile.

“Ce n’était pas un choix pour nous de savoir quel Américain ramener à la maison », a déclaré Jean-Pierre. “C’était un choix entre ramener un Américain à la maison ou n’en ramener aucun. Et nous en avons ramené un à la maison aujourd’hui.

Biden a déclaré que la Russie « pour des raisons totalement illégitimes » avait décidé de traiter Whelan différemment. “Bien que nous n’ayons pas encore réussi à obtenir la libération de Paul, nous n’abandonnons pas”, a-t-il déclaré. “Nous n’abandonnerons jamais.”

La famille de Whelan a exprimé son soulagement que Griner rentre chez lui, mais David Whelan a décrit l’exclusion de son frère de l’accord comme une “catastrophe”.

“Il est clair que le gouvernement américain n’a aucune concession que le gouvernement russe acceptera pour Paul Whelan”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Et donc Paul restera prisonnier jusqu’à ce que cela change.”

Les responsables américains ont refusé de fournir des détails sur les discussions en cours visant à obtenir la libération de Whelan, invoquant la nécessité de garder ces efforts secrets.

Blinken, qui travaille avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov sur l’échange de prisonniers depuis l’été, a refusé d’offrir tout espoir concernant la libération de Marc Fogel, un enseignant américain détenu en Russie. De Whelan, il a déclaré aux journalistes jeudi qu ‘«en ce moment, il n’y avait aucun moyen de le ramener à la maison».

“La Russie a continué à voir le cas de Paul à travers le prisme d’accusations d’espionnage factices”, a déclaré Blinken. Il a promis que les efforts des États-Unis pour obtenir sa libération “ne cesseront pas tant que Paul ne sera pas chez lui”.

Les responsables américains ont reconnu le déséquilibre dans le commerce, étant donné le long passé de Bout à alimenter des conflits meurtriers de l’Afrique à l’Afghanistan, et la petite quantité d’huile de cannabis de Griner. Alors qu’elle plaidait coupable devant un tribunal russe, ses avocats ont fait valoir qu’on lui avait prescrit le médicament pour des douleurs chroniques.

Un haut responsable a déclaré que les efforts de l’administration avaient commencé avec l’idée qu’il était “inacceptable” que Griner purge une longue peine pour ce que les responsables américains considèrent comme un crime mineur.

« À partir de là, nous travaillons pour que ce ne soit pas le cas et pour ramener les Américains chez eux », a déclaré le responsable, s’adressant aux journalistes sous couvert d’anonymat pour décrire les discussions qui ont conduit à la libération de Griner. « Nous essayons d’explorer toutes sortes d’alternatives ; nous essayons de payer, bien sûr, le moins cher possible, mais, en fin de compte, nous estimons qu’il existe une obligation morale, franchement, ainsi qu’une obligation politique, de ramener chez eux les personnes retenues en otage ou détenues à tort.

L’accord Griner représente la deuxième libération d’un prisonnier américain détenu par la Russie cette année et illustre la volonté de Biden d’autoriser la libération d’étrangers purgeant une peine dans les prisons américaines pour des crimes graves.

Cette décision a été rapidement critiquée par les républicains jeudi.

Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy (R-Calif.), qui se bat pour devenir président lorsque les républicains prendront le contrôle de la chambre l’année prochaine, a qualifié la libération de Bout de “cadeau à Vladimir Poutine”.

“Cela met en danger des vies américaines”, a déclaré McCarthy sur Twitter. “Laisser Paul Whelan derrière pour cela est inadmissible.”

Le représentant Michael McCaul (R-Tex.), le plus haut républicain de la commission des affaires étrangères de la Chambre, a déclaré que l’échange “ne ferait qu’encourager Vladimir Poutine à poursuivre sa pratique perverse de prendre en otage des Américains innocents pour les utiliser comme pions politiques”.

Les échanges ont également suscité la consternation parmi les responsables de l’application des lois actuels et anciens, dont beaucoup pensent que de tels échanges ne devraient avoir lieu que lorsqu’ils impliquent des prisonniers reconnus coupables de crimes similaires et craignent que ces échanges ne sapent l’État de droit.

En avril, la Russie a libéré Trevor Reed, un autre ancien marine américain, en échange d’un pilote russe, Konstantin Yaroshenko, emprisonné pour trafic de drogue. Reed avait été condamné à neuf ans de prison en 2020 pour avoir mis en danger « la vie et la santé » de policiers russes.

Biden a également autorisé la libération d’un ressortissant afghan condamné pour trafic de drogue en échange d’un Américain retenu en otage par les talibans. Lors d’un autre échange en octobre, le Venezuela a libéré sept Américains, dont cinq dirigeants du secteur pétrolier, en échange de deux proches du président Nicolás Maduro emprisonnés pour trafic de drogue.

Les responsables américains ont déclaré qu’ils tentaient de s’assurer que les récents échanges n’entraînent pas de nouvelles détentions d’Américains à l’étranger. Ces mesures comprennent l’autorisation de nouvelles sanctions et restrictions de visa pour les personnes soupçonnées d’être impliquées dans des prises d’otages et l’ajout de nouvelles informations aux avis aux voyageurs notant le risque accru de détention injustifiée.

Bill Richardson, l’ancien gouverneur du Nouveau-Mexique qui dirige une organisation pour aider les Américains libres détenus à l’étranger et qui a participé aux efforts pour obtenir la libération de Griner, a défendu ces échanges de prisonniers et a prédit que Whelan serait libéré avant la fin de l’année.

“Les Russes sont prêts à traiter les problèmes humanitaires des prisonniers”, a-t-il déclaré. “Même s’il y a des échanges inconvenants, ils sont nécessaires pour récupérer nos otages.”

Shane Harris, Karen DeYoung, Devlin Barrett, Cleve Wootson Jr. et Tyler Pager à Washington, et Robyn Dixon et Natalia Abbakumova à Riga, en Lettonie, ont contribué à ce rapport. Ilyushina a rapporté de Riga.