Brittney Griner: LeBron James critique la gestion américaine de la situation de Griner dans son émission télévisée | Nouvelles de la NBA

LeBron James critique publiquement la gestion par les États-Unis du cas de la WNBA All-Star Brittney Griner dans une bande-annonce d’un prochain épisode de son émission de télévision.

Griner est jugé en Russie pour possession de drogue. Elle a plaidé coupable la semaine dernière et comparaîtra à nouveau devant le tribunal jeudi.

“Maintenant, comment peut-elle avoir l’impression que l’Amérique la soutient?” James a déclaré dans la bande-annonce de “The Shop: Uninterrupted”. “Je me disais : ‘Est-ce que je veux même retourner en Amérique ?'”

James a tweeté mardi soir que ses commentaires dans la bande-annonce n’étaient pas destinés à critiquer les efforts américains pour récupérer Griner.

LeBron James est assis sur le banc pendant la première mi-temps d’un match de basket NBA contre les Golden State Warriors





“Mes commentaires sur ‘The Shop’ concernant Brittney Griner n’ont pas frappé notre beau pays”, a-t-il déclaré. “Je disais simplement comment elle se sent probablement émotionnellement avec tant d’autres émotions, pensées, etc. à l’intérieur de cette cage dans laquelle elle est depuis plus de 100 jours ! Longue histoire courte #BringHerHome.”

La star de la WNBA et double médaillée d’or olympique Brittney Griner est escortée dans une salle d’audience pour une audience





On ne sait pas quand l’émission a été filmée, bien que dans la bande-annonce, il soit mentionné que Griner était en Russie depuis plus de 110 jours, ce qui aurait été il y a près de cinq semaines car elle a été arrêtée le 17 février. La femme de 31 ans était arrêté à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou alors qu’il voyageait pour jouer pour une équipe russe. La police a déclaré qu’elle transportait des cartouches de vape contenant de l’huile de cannabis.

Au cours des semaines qui ont suivi le jour 110, en plus du début du procès et du plaidoyer de culpabilité, l’épouse de Griner, Cherelle, a eu un pbonne conversation avec le président Joe Biden. Biden a également reçu une lettre manuscrite de Griner le 4 juillet et lui a renvoyé une lettre, qui lui a été remise au tribunal la semaine dernière.

Il n’y a pas non plus de mention d’autres Américains détenus dans la bande-annonce.

Les fans tiennent des pancartes pour Griner lors d’un match WNBA entre le Phoenix Mercury et le Chicago Sky





Le commissaire de la NBA, Adam Silver, s’exprimant plus tard mardi après la réunion du conseil des gouverneurs de sa ligue à Las Vegas, a réitéré que la NBA et la WNBA « font tout ce qui est en leur pouvoir » pour ramener Griner à la maison.

“J’accepte que l’administration fasse tout ce qu’elle peut en ce moment”, a déclaré Silver. “Il y a des problèmes géopolitiques très complexes ici. Et je suis sûr qu’aussi invariablement qu’ils sont plus concentrés sur Brittney, il y a d’autres familles qui sont bien sûr préoccupées par leurs proches qui sont détenus contre leur gré en Russie en ce moment. … Il y a des problèmes très difficiles auxquels l’administration Biden doit faire face en termes de ce qui est approprié.”

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, prend la parole lors d’une conférence de presse





Washington n’a pas révélé sa stratégie dans cette affaire et les États-Unis pourraient avoir peu d’influence sur Moscou en raison de la forte animosité suscitée par ses actions en Ukraine. La désignation par le Département d’État de Griner détenue à tort place son cas sous la supervision de son envoyé présidentiel spécial pour les affaires d’otages, en fait le négociateur en chef du gouvernement en matière d’otages.

Les fans tiennent des pancartes pour Griner lors d’un match WNBA entre le Phoenix Mercury et le Chicago Sky





Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que Washington continuerait à travailler pour la libération de Griner, ainsi que d’autres Américains détenus par Moscou, dont l’ancien Marine Paul Whelan.

“Nous ne céderons pas tant que Brittney, Paul Whelan et tous les autres Américains détenus à tort n’auront pas retrouvé leurs proches”, a-t-il tweeté la semaine dernière.

Griner est détenu en Russie depuis février





Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré lundi que l’ancien gouverneur du Nouveau-Mexique, Bill Richardson, avait été en contact avec le Conseil de sécurité nationale, mais n’a pas voulu commenter “son voyage ou ce qu’il a l’intention de faire” au milieu des informations selon lesquelles Richardson prévoit de se rendre en Russie et travailler sur la sortie de Griner.

L’émission de James sera diffusée aux États-Unis vendredi.