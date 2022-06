Brittney Griner: le tribunal russe prévoit le début du procès pour vendredi, selon son avocat

CNN

Un tribunal russe a programmé lundi le début du procès de Brittney Griner vendredi, selon son avocat, et a décidé que la détention de la star de la WNBA serait prolongée de six mois en attendant son résultat.

Griner – qui est détenue en Russie depuis son arrestation dans un aéroport de Moscou pour tentative de trafic de drogue – a assisté à l’audience préliminaire en personne lundi, arrivant au tribunal menotté et flanqué de gardes en gilets noirs, selon une photo du photographe de l’AFP Kirill Kudryavstev.

Son avocat, Alexander Boykov, avait précédemment déclaré à CNN que l’audience se déroulerait à huis clos au tribunal de Khimki, juste à l’extérieur de Moscou.

Griner, 31 ans, une joueuse de Phoenix Mercury qui joue en Russie pendant l’intersaison de la WNBA, a été arrêtée le 17 février. Les autorités russes ont affirmé qu’elle avait de l’huile de cannabis dans ses bagages et l’ont accusée d’avoir fait passer en contrebande des quantités importantes d’une substance narcotique, une infraction passible de jusqu’à 10 ans de prison.

Le département d’État américain a cependant classé Griner comme “détenu à tort”, a déclaré un responsable du département à CNN en mai.

La détention de Griner, qui a été prolongée à plusieurs reprises, a suscité une vague de soutien parmi des dizaines d’organisations aux États-Unis qui se sont jointes à Cherelle Griner, l’épouse de Brittney Griner, pour exhorter le président Joe Biden à conclure un accord d’échange avec les autorités russes pour libérer Griner et apporter sa maison en toute sécurité dès que possible.

Les partisans de Griner ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu’elle pourrait être utilisée comme un pion politique, compte tenu des tensions croissantes au milieu de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

LIS: Des dizaines d’organisations signent une lettre appelant le président Biden à conclure un accord pour la libération de Brittney Griner

Plus de 40 organisations – dont l’Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur, Human Rights Campaign, GLAAD, la National Urban League et la Women’s National Basketball Players Association – ont signé une lettre au président Biden et à la vice-présidente Kamala Harris appelant à l’action pour obtenir Griner libéré.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entretenu avec Cherelle Griner en tête-à-tête mercredi dernier, selon un haut responsable du département d’État. Et le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré mardi aux journalistes à bord d’Air Force One que lui et Blinken avaient parlé avec Cherelle “ces derniers jours … pour faire comprendre que nous ne pouvons même pas commencer à imaginer ce que la famille doit vivre” et ce que “Brittney doit passer.”

Cherelle Griner a déclaré la semaine dernière qu’elle n’avait pas parlé à sa femme depuis le 17 février.

“Je n’ai pas de priorité plus élevée que de m’assurer que les Américains détenus illégalement d’une manière ou d’une autre dans le monde rentrent chez eux”, Sec. Blinken a déclaré à CNN “l’état de l’Union” lors du sommet du Groupe des 7 dimanche.

“Cela inclut Paul Whelan, cela inclut Brittney Griner, cela inclut des personnes dans un certain nombre d’autres pays”, a-t-il ajouté. Whelan est un citoyen américain qui a été détenu à Moscou en 2018 et arrêté pour espionnage. Il a nié les accusations.

“Je ne peux pas commenter en détail ce que nous faisons, sauf pour dire que c’est une priorité absolue”, a déclaré Blinken.

Bien que le procès de Griner ait été programmé, cela ne devrait pas empêcher les responsables américains d’essayer de négocier sa libération, son agent a déclaré sur Twitterqualifiant l’audience de lundi de “de nature administrative et non sur le fond”.

“La négociation de sa libération immédiate, quelles que soient les poursuites judiciaires, devrait rester une priorité absolue”, a écrit Lindsay Kagawa Colas, “et nous attendons de @POTUS et @VP qu’ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir, dès maintenant, pour conclure un accord afin d’apporter sa maison.”

L’ambassade des États-Unis à Moscou enverra vendredi un diplomate américain à l’audition de Brittney Griner, a déclaré un responsable américain à CNN.

Un porte-parole du département d’État a réitéré que la Griner était “détenue à tort” et a déclaré que le soutien pour elle et sa famille se poursuivrait. « Le gouvernement américain continuera de fournir un soutien approprié à Mme Griner et à sa famille. Nous continuerons à faire pression pour sa libération.

Griner a été nommé partant honoraire du match des étoiles de la WNBA la semaine dernière, le match des étoiles devant avoir lieu le 10 juillet à Chicago.

La détention de Griner à l’étranger est toujours “difficile pour notre équipe”, a déclaré l’entraîneur-chef de Phoenix Mercury, Vanessa Nygaard, aux journalistes avant le match de l’équipe lundi contre l’Indiana Fever.

Elle a exprimé l’espoir que Griner rentrera bientôt chez elle et que le président Joe Biden “prendra les mesures nécessaires pour s’assurer qu’elle rentre à la maison”.