Brittney Griner, le commerce de Paul Whelan doit «passer la ligne», même au prix du «marchand de la mort»: experts

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les États-Unis doivent tenter d’achever l’échange des détenus Brittney Griner et Paul Whelan en suivant un processus difficile et de longue haleine, même au prix de l’échange d’un dangereux trafiquant d’armes pour obtenir leur libération, selon des experts.

“C’est une torture”, a déclaré l’ancien sous-secrétaire d’État adjoint Joel Rubin à Fox News Digital. “Donc, il suffit d’arriver au point où c’est sur le point d’être fait – vous ne jouez pas trop avec ça. Si vous pensez que vous pouvez y arriver et faire sortir les gens, vous le prenez.”

Griner, qui a plaidé coupable à des accusations de drogue le 7 juillet, est détenue en Russie depuis février après que les autorités russes ont déclaré avoir trouvé des cartouches de vapotage contenant de l’huile de haschich dans ses bagages.

Le plaidoyer de culpabilité ne met pas fin à l’affaire, mais certains ont suggéré que cela pourrait accélérer le processus avec la sortie de prison de Griner. Elle pourrait se rendre éligible à un échange de prisonniers entre Moscou et Washington, DC, et la semaine dernière, l’administration Biden a proposé une “proposition substantielle” pour “faciliter” la libération de Griner et Whelan.

L’ÉQUIPE DE DÉFENSE DE BRITTNEY GRINER DÉFIE L’EXPERT EN NARCOTIQUES DU PROCUREUR

L’un des noms mentionnés est Viktor Bout, un marchand d’armes russe connu sous le nom de “Marchand de la mort”, qui purge une peine de 25 ans aux États-Unis après avoir été reconnu coupable de complot en vue de tuer des citoyens américains et d’avoir aidé une organisation terroriste.

Les experts ont mis en garde contre un accord incluant Bout sur les conséquences potentielles pour les voyageurs américains, mais un expert des négociations sur les détenus a rejeté ces arguments.

“Il n’y a aucune preuve historique pour étayer l’affirmation selon laquelle une politique de non-concessions réduit les enlèvements”, a déclaré Mickey Bergman, vice-président du Richardson Center for Global Engagement, à Fox News Digital. “Les arguments contraires sont intellectuellement paresseux et moralement en faillite : Intellectuellement paresseux, parce que les données ne montrent aucune corrélation entre la façon dont ces cas sont résolus et le nombre de cas qui suivent ; moralement en faillite, parce que les efforts du gouvernement pour dissuader et dissuader l’enlèvement d’Américains ne peut pas être fait sur le dos de ceux qui sont déjà emprisonnés.”

QUI EST VIKTOR BOUT, LE « MARCHAND DE LA MORT » DE LA RUSSIE QUI POURRAIT ÊTRE LIBÉRÉ DANS UN ÉCHANGE DE PRISONNIERS POUR BRITTNEY GRINER

“Les ‘accords’ ne créent ni ne détruisent la dissuasion”, a-t-il ajouté. “Les données montrent que la dissuasion découle des mesures prises par les gouvernements après le retour des personnes emprisonnées.”

Rubin, qui a servi dans les administrations Bush et Obama, a décrit comment les États-Unis peuvent continuer à suivre et à surveiller Bout après sa libération, en trouvant des moyens d’« atténuer les dommages futurs » s’il retourne en Russie.

“Si un jugement est rendu … nous pouvons suivre ce type et nous assurer qu’il ne reviendra jamais à ses voies illicites – ce qui signifie qu’il continuera d’être sanctionné”, a expliqué Rubin, arguant que Bout serait “agité”. [to] reprendre le travail. »

“Il ne sort pas”, a-t-il poursuivi. “Il peut y avoir des moyens d’atténuer tout dommage futur.”

ZELENSKYY DIT QUE LA RUSSIE DEVRAIT ÊTRE DÉCLARÉE UN ÉTAT TERRORISTE APRÈS L’ASSASSINAT DE 50 PRISONNIERS

Rubin a qualifié l’emprisonnement et le procès de Griner de “situation horrible” que la Russie a exploitée à plusieurs reprises à des fins de propagande. Il a reconnu que Griner s’était rendu en Russie malgré les avertissements américains du contraire – ce que fait le Département d’État “pour éviter ce dans quoi nous nous trouvons en ce moment”.

“Fondamentalement, c’est notre devoir numéro un de prendre soin des Américains, alors nous y sommes”, a déclaré Rubin. “Viktor Bout a purgé une longue peine, mais c’est un criminel – un trafiquant d’armes – et il a du sang sur les mains… et [he’s] grande valeur pour les Russes”, ajoutant que la Russie pourrait appeler cela un “coup d’État symbolique” pour obtenir sa liberté.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“En même temps, la Russie profite de Brittney Griner, [her] célébrité en particulier, pour essayer de l’utiliser comme outil de propagande et d’embarrasser les États-Unis”, a-t-il expliqué. “Mais en fin de compte, il s’agit de prendre soin de notre peuple.”