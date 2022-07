Brittney Griner: la star de la WNBA témoigne que les droits n’ont pas été expliqués lors de l’arrestation en Russie | Nouvelles de la NBA

La star américaine du basket-ball Brittney Griner a témoigné mercredi lors de son procès pour drogue en Russie qu’un interprète linguistique n’avait traduit qu’une fraction de ce qui avait été dit lors de son interrogatoire et que des responsables lui avaient ordonné de signer des documents sans fournir d’explication.

Griner a été arrêtée dans un aéroport de Moscou en février et a reconnu devant le tribunal plus tôt ce mois-ci qu’elle avait des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages lorsqu’elle est arrivée en Russie, mais affirme qu’elle n’avait aucune intention criminelle et a emballé les cartouches par inadvertance.

Au cours de son témoignage, la vedette de Phoenix Mercury a décrit avoir effectué un vol de 13 heures vers Moscou depuis l’Arizona tout en se remettant de COVID-19. Griner a déclaré qu’elle ne savait toujours pas comment l’huile de cannabis s’était retrouvée dans son sac, mais a expliqué qu’elle avait reçu la recommandation d’un médecin et qu’elle avait emballé à la hâte.

Elle se souvient avoir été arrêtée à l’aéroport le 17 février après que les inspecteurs ont trouvé les cartouches.

Avec l’interprète qui a fourni une traduction incomplète, Griner a déclaré qu’elle n’avait reçu aucune explication de ses droits ni accès à un avocat et qu’elle avait été chargée de signer des documents sans explication de ce qu’ils impliquaient.

Image:

Griner est escorté dans une salle d’audience pour une audience, à Khimki juste à l’extérieur de Moscou





Griner a expliqué qu’après des heures de procédure qu’elle n’a pas comprises, elle a été autorisée à remettre ses effets personnels à un avocat avant d’être emmenée menottée, ajoutant qu’elle n’a reçu qu’une traduction superficielle des allégations lors d’une audience le 19 février lorsqu’un le tribunal a sanctionné son arrestation.

Griner, dont la détention a été autorisée jusqu’au 20 décembre, risque jusqu’à 10 ans de prison s’il est reconnu coupable de transport de drogue. Son procès a commencé le 1er juillet et mercredi était sa première comparution en tant que témoin. Le tribunal à l’extérieur de Moscou a tenu cinq sessions précédentes qui étaient courtes, certaines n’ayant duré qu’environ une heure.

Au cours de l’audience de mardi d’environ 90 minutes, un neuropsychologue russe a témoigné sur l’utilisation mondiale de cannabis médical, qui reste illégale en Russie. L’équipe de défense de Griner a soumis une lettre d’un médecin américain recommandant au basketteur d’utiliser du cannabis médical pour traiter la douleur.

Griner a témoigné mercredi qu’elle souffrait de douleurs causées par des blessures subies au cours de sa carrière de basket-ball. Elle a souligné que l’huile de cannabis est largement utilisée aux États-Unis à des fins médicales et a moins d’effets négatifs que certains autres analgésiques.

Un porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré la semaine dernière que la légalisation du cannabis à des fins médicales et récréatives dans certaines parties des États-Unis n’avait aucune incidence sur ce qui se passe en Russie.