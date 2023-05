Brittney Griner joue son premier match de championnat professionnel depuis sa sortie de prison russe | Nouvelles américaines

La star du basket-ball américain Brittney Griner est de retour sur le terrain pour son premier match de championnat professionnel depuis son calvaire dans la prison russe.

La joueuse de 32 ans n’avait pas joué aux côtés de ses coéquipières de Phoenix Mercury dans un match depuis 2021.

Le double médaillé d’or olympique a été libéré d’une prison russe en un échange de prisonniers de grande envergure avec les États-Unis à la fin de l’année dernière après son arrestation en février 2022 pour trafic de drogue.

Griner n’a pas perdu de temps pour faire sentir sa présence vendredi soir, aidant son équipe à prendre rapidement les devants contre les Sparks de Los Angeles, avant qu’ils ne soient finalement vaincus – perdant 94-71.

Elle a également reçu un câlin du vice-président américain Kamala Harris, qui a assisté au match.

Pour la première fois depuis la saison dernière, l’entraîneur de Phoenix Vanessa Nygaard a ouvert ses commentaires d’avant-match sans annoncer combien de jours Griner avait été emprisonné.

Elle a ajouté: « Aujourd’hui est un jour de joie. Une chose incroyable, incroyable s’est produite.

« Nous avons ramené cette femme noire et homosexuelle d’une prison russe et l’Amérique l’a fait parce qu’ils l’appréciaient et c’est une athlète féminine et ils l’appréciaient.

Brittney Griner revient aux États-Unis





« Le simple fait de faire partie d’un groupe qui valorise les gens à ce niveau, cela me rend très fier d’être américain.

« Peut-être qu’il y a d’autres personnes qui ne les rendent pas fiers, mais pour moi, je vois BG et je vois de l’espoir et je vois l’avenir et j’ai de jeunes enfants et cela me donne vraiment de l’espoir pour notre pays. »

Griner et ses coéquipières ont été accueillies par une ovation debout lorsqu’elles sont venues sur le terrain pour les échauffements d’avant-match, tandis que les fans portaient des t-shirts avec son nom et son numéro de maillot dessus.

Griner lui a tapoté le cœur et a applaudi en retour lors d’une brève vidéo lui souhaitant la bienvenue à la WNBA.

Le vice-président américain Kamala Harris était au match pour saluer Griner



La star du tennis Billie Jean King et sa femme Ilana Kloss, copropriétaires des Sparks, étaient également présentes pour le match, tout comme Magic Johnson.

Depuis sa libération, Griner a utilisé sa plateforme pour faire campagne pour que d’autres Américains soient détenus à l’étranger. Elle était déjà une militante LGBTQ+ depuis sa sortie publique en 2013.

Nygaard a déclaré: « Elle représente tant de personnes, tant de types différents de personnes qui peuvent être sous-estimées dans notre société.

« Elle se tient avec fierté et confiance et n’a jamais hésité une seule fois à qui elle est. »

Griner a annoncé en avril qu’elle travaillait avec Bring Our Families Home, une campagne lancée l’année dernière par les membres de la famille d’otages américains et de détenus injustifiés détenus à l’étranger.

Elle a déclaré que son équipe était en contact avec la famille du journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich, qui est détenu en Russie pour espionnage.