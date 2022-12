Brittney Griner frappe le terrain de basket – mais l’avenir de la WNBA n’est pas clair après sa sortie de prison russe

Quelques jours après sa sortie d’une colonie pénitentiaire russe, Brittney Griner a frappé un terrain de basket pour la première fois en 10 mois, mais on ne sait pas si la star de Phoenix Mercury reviendra à la WNBA.

Griner, qui a joué au basket en Russie pendant l’intersaison de la WNBA, a été arrêtée dans un aéroport de Moscou en février après que les autorités ont déclaré avoir trouvé des cartouches d’huile de cannabis dans ses bagages. En août, elle a été condamnée à neuf ans de prison.

Elle a été libérée jeudi après que l’administration Biden a accepté de l’échanger contre Viktor Bout, un trafiquant d’armes russe notoire qui purgeait une peine de 25 ans de prison aux États-Unis pour complot en vue de tuer des Américains, acquisition et exportation de missiles anti-aériens, et apporter un soutien matériel à une organisation terroriste.

Depuis son arrivée à San Antonio, au Texas, vendredi, Griner et sa femme, Cherelle, séjournent dans une base militaire voisine, où des membres de la famille se seraient rendus samedi.

L’agent de Griner, Lindsay Kagawa Colas, a déclaré à ESPN que la star du basket-ball plongeait lors d’un entraînement léger ce week-end, mais qu’elle n’avait pas encore décidé si elle reviendrait au sport professionnellement.

“Si elle veut jouer, ce sera à elle de partager. Elle a les vacances pour se reposer et décider de la suite sans aucune pression”, a déclaré Colas, ajoutant que Griner ferait probablement une déclaration publique plus tard cette semaine.

Griner débarque d’un vol à Kelly Field à San Antonio, Texas, vendredi. Griner et sa femme séjournent dans une base militaire du Texas depuis le retour de la star du basket aux États-Unis (Eric Gay/Associated Press)

Les autres basketteurs espéraient que Griner reviendrait au sport.

“Elle nous a manqué l’année dernière, ce n’était tout simplement pas la même chose dans la WNBA sans elle”, a déclaré à CNN Angel McCoughtry, un ancien coéquipier de l’équipe américaine de Griner.

“Nous ne commençons pas avant mai, donc cela lui donne quelques mois pour se rassembler et se remettre en forme et se remettre dans le rythme … Je pense qu’elle jouera, si je devais donner mon avis là-dessus. Je pense elle veut revenir là-bas et se sentir à nouveau aimée par les fans.”

Sur cette photo prise le 4 août, Griner tient une photo de son équipe, le Phoenix Mercury, alors qu’elle se tient à l’intérieur d’une cage d’accusés devant un tribunal à Khimki, à l’extérieur de Moscou. (Evgenia Novozhenina/AFP/Getty Images)

Critique de la libération de Bout

Sa libération a fait suite à des mois de négociations entre des responsables américains et russes, mais l’échange de prisonniers a suscité certaines critiques de la part des républicains, compte tenu de l’histoire de Bout en matière de fourniture d’armes aux milices, aux seigneurs de la guerre et aux talibans, ce qui lui a valu le surnom de “marchand de la mort”.

L’ancien président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu’il avait rejeté une proposition d’échange de Bout contre l’ancien marine américain Paul Whelan, un citoyen canadien emprisonné en Russie depuis près de quatre ans pour espionnage.

“Je n’aurais pas fait l’affaire pour une centaine de personnes en échange de quelqu’un qui a tué un nombre incalculable de personnes avec [Bout’s] accords d’armes », a déclaré Trump sur son site de médias sociaux, Truth Social.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a déclaré à CNN que les négociations sur la libération de Whelan se poursuivaient.

“Il y a eu une proposition très sérieuse et spécifique faite aux Russes pour essayer de les amener tous les deux [Griner and Whelan] ensemble et ça n’a atterri nulle part, ça n’est allé nulle part avec les Russes”, a déclaré Kirby dimanche.

Il a ajouté que la Russie “traitait Paul très séparément, très distinctement” à Griner en raison des “fausses” accusations d’espionnage pour lesquelles il avait été emprisonné.

Viktor Bout, un ancien trafiquant d’armes russe qui a été libéré lors d’un échange de prisonniers contre Griner, prononce un discours devant le Parti libéral démocrate russe à Moscou lundi. (Aleksandr Sivov/Service de presse du Parti libéral démocrate de Russie/Associated Press)

Griner s’est concentré sur la «réintégration»

On ne savait pas combien de temps encore Griner resterait à la base militaire, ou si elle prévoyait de retourner chez elle à Phoenix, en Arizona, compte tenu de l’intense attention médiatique dont elle fait maintenant l’objet aux États-Unis.

“Elle se réintègre dans un monde qui a changé pour elle maintenant. Du point de vue de la sécurité pure, elle ne pourra pas se déplacer dans le monde comme elle l’a fait”, a déclaré Colas à ESPN, ajoutant que Griner prévoyait de défendre d’autres Américains emprisonnés à l’étranger, en particulier Whelan.

La télévision russe a diffusé vendredi une vidéo de Griner, ses longs cheveux coupés court, travaillant dans un atelier de couture de la colonie pénitentiaire et dînant à sa cafétéria, ainsi que signant des documents avant sa libération.

L’avocate russe de Griner, Maria Blagovolina, a déclaré à ESPN que la star du basket-ball s’était coupé les cheveux deux semaines plus tôt parce qu’ils continuaient à geler après les avoir lavés, à cause du froid en Russie.

REGARDER | Images russes de Brittney Griner dans une colonie pénitentiaire : Brittney Griner à l’intérieur de la colonie pénitentiaire russe avant l’échange de prisonniers Des images de la télévision russe montrent la star du basket-ball américain Brittney Griner dans une colonie pénitentiaire russe avant d’être libérée dans le cadre d’un échange de prisonniers.

Liz Frank, directrice exécutive de Hostage US, une organisation qui défend les Américains emprisonnés à l’étranger, a déclaré à CBC News Network que Griner aurait subi des bilans de santé à son arrivée aux États-Unis et recevrait un traitement médical pour toutes les conditions résultant de sa captivité, y compris la malnutrition, les problèmes de sommeil et d’autres impacts psychologiques.

“C’est une situation d’anxiété et d’émotions très fortes pendant 10 mois constants”, a déclaré Frank à propos de l’emprisonnement de Griner.

Frank a déclaré que la connaissance de la captivité continue de Whelan et la critique de l’échange de prisonniers pourraient également avoir un impact sur le bien-être mental de Griner.

“Certaines personnes font face à la culpabilité du survivant d’être … celui qui est libéré, reconnaissant qu’il y en a tellement d’autres qui ne sont pas si chanceux aujourd’hui et qui doivent endurer cela.”