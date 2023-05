Brittney Griner fait un retour « émouvant » à la maison pour Phoenix Mercury après sa sortie de prison russe | Nouvelles de la NBA

Brittney Griner et sa femme Cherelle ont partagé un câlin et un sourire alors qu’ils s’embrassaient au bord du terrain après le buzzer final dimanche soir, la défaite contre le Chicago Sky ne faisant rien pour nuire à un retour émotionnel pour la star de Phoenix Mercury.

Griner, qui avait disputé son premier match de compétition WNBA 19 mois plus tôt ce week-end, se présentait devant ses fans locaux pour la première fois depuis sa sortie de prison russe, où elle avait été détenue pendant 10 mois pour trafic de drogue après son arrestation en février 2022.

La joueuse de 32 ans a été présentée sur le terrain à la chanson « I’m Coming Home », ce qui a fait pleurer Griner alors qu’elle était accueillie par ses coéquipiers et une foule de Mercury qui a éclaté à son entrée.

« Il y avait peut-être un peu de poussière dans mon œil », a déclaré Griner. « C’était émouvant dans le dos. Juste entendre et voir certains des clips, puis sortir.

« Et puis elle m’a mis en place avec cette chanson. Oh, mon Dieu. Mais non, c’était vraiment bien. Une partie du processus de guérison consiste simplement à le laisser sortir. Je me suis un peu étouffé. J’ai essayé de le cacher mais je vois que tu l’as attrapé. »

Griner n’a pas perdu de temps pour rappeler à la WNBA son talent depuis son retour à l’action, affichant 27 points aux côtés de 10 rebonds et une passe décisive dans la défaite de Mercury. Avec quatre blocs dans la nuit, elle a également dépassé Sylvia Fowles pour la troisième place sur la liste des blocs de tous les temps.

Samedi, elle a marqué son retour avec 18 points, six rebonds et deux passes contre les Sparks de Los Angeles.

« Nous n’avons pas terminé le travail en remportant une victoire ce soir, mais je continue d’être impressionné par BG », a déclaré l’entraîneur de Mercury, Vanessa Nygaard. « BG est quelqu’un qui peut gérer clairement tant de choses que beaucoup de gens ne pourraient pas gérer. »

Roger Carstens, envoyé spécial américain pour les affaires d’otages, a admis que lui et la députée du Texas Sheila Jackson Lee étaient en larmes à la vue du retour de Griner.

« Quand BG est sorti, ce fut un moment très émouvant pour nous deux, où l’équipe est assise à Washington, DC, nous savions que ce jour allait arriver », a-t-il déclaré. « Nous savions que ça allait être difficile, ce que nous avons vu était exactement comme je l’imaginais. BG à la maison. Cherelle (Griner) l’encourageant. La famille de BG dans la foule et BG de retour sur le terrain faisant ce qu’elle fait le mieux, et c’est jouer au basket. »