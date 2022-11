Brittney Griner fait face à une vie sombre dans une colonie pénitentiaire russe

La star américaine du basket-ball Brittney Griner purge une peine de neuf ans pour drogue en Russie.

La double médaillée d’or olympique a perdu son appel la semaine dernière.

Elle pourrait bientôt être transférée dans une colonie en l’absence d’un nouvel appel ou d’un accord entre Washington et Moscou.

Travail manuel fastidieux, mauvaise hygiène et manque d’accès aux soins médicaux – telles sont les conditions qui attendent la star du basket-ball américain Brittney Griner dans une colonie pénitentiaire russe après avoir perdu son appel la semaine dernière contre une peine de neuf ans pour drogue.

C’est un monde familier pour Maria Alyokhina, membre de l’ensemble d’art féministe Pussy Riot qui a passé près de deux ans en tant que détenue pour son rôle dans une manifestation punk de 2012 dans une cathédrale de Moscou contre le président Vladimir Poutine.

La première chose à comprendre, a déclaré Alyokhina dans une interview, c’est qu’une colonie pénitentiaire n’est pas une prison ordinaire.

“Ce n’est pas un bâtiment avec des cellules. Cela ressemble à un village étrange, comme un camp de travail du Goulag”, a-t-elle déclaré, faisant référence au vaste réseau pénal mis en place par le dictateur soviétique Josef Staline pour isoler et écraser les détenus.

“C’est en fait un camp de travail parce que selon la loi, tous les prisonniers doivent travailler. Ce qui est assez cynique dans ce travail, c’est que les prisonniers cousent généralement des uniformes de police et des uniformes pour l’armée russe, presque sans salaire.”

La colonie était divisée entre une zone d’usine où les prisonniers fabriquaient des vêtements et des gants et une “zone de vie” où Alyokhina a déclaré que 80 femmes vivaient dans une pièce avec seulement trois toilettes et pas d’eau chaude.

Griner, double médaillée d’or olympique, pourrait bientôt être transférée dans une colonie en l’absence d’un nouvel appel ou d’un accord entre Washington et Moscou pour l’échanger contre un trafiquant d’armes russe emprisonné aux États-Unis – une possibilité qui a été évoquée il y a quelques mois, mais ne s’est pas encore concrétisé.

Des règles strictes

Dans un spectacle de Pussy Riot qui a fait le tour du monde et qui joue maintenant en Grande-Bretagne, Alyokhina revit les souvenirs de son temps en tant que détenue – cours de prison enneigées, lits en planches, longues périodes d’isolement cellulaire et punition pour des infractions mineures telles qu’un manteau déboutonné ou porte-nom mal attaché.

Elle était constamment filmée par des gardiens de prison “parce que je suis une ‘provocatrice célèbre'”, a-t-elle ajouté.

Le service pénitentiaire russe n’a pas répondu à une demande de commentaire pour cet article.

Une détenue plus récente de la colonie pénitentiaire, Yelena, a décrit un régime similaire à celui qu’a connu Alyokhina il y a dix ans.

Yelena, 34 ans, a passé huit ans dans une colonie sibérienne après avoir été condamnée pour possession de drogue. Elle a dit qu’elle était payée environ 1 000 roubles (16 $) par mois pour travailler 10 à 12 heures par jour dans un atelier de couture.

“Les filles avec une carrure forte et athlétique se voient souvent confier des travaux beaucoup plus lourds. Par exemple, elles chargent des sacs de farine pour une boulangerie de prison ou déchargent des montagnes de charbon”, a-t-elle déclaré.

Les prisonniers pourraient être punis pour des “infractions” inexplicables telles que placer une montre-bracelet sur une table de chevet. La sanction ultime était l’isolement cellulaire, connu sous le nom de “Vatican”.

“Tout comme le Vatican est un État dans un État, l’isolement cellulaire est une prison dans une prison”, a déclaré Yelena.

Une gynécologue se rendait chaque mois dans sa colonie, où plus de 800 femmes étaient emprisonnées.

“Vous faites le calcul, quelles sont les chances d’être celui qui a réussi à joindre un médecin? Pratiquement zéro”, a-t-elle déclaré.

Barrière de la langue

Pour un étranger avec peu ou pas de russe, il est plus difficile de naviguer dans le système et de faire face à l’isolement.

Le frère de Paul Whelan, un ancien marine américain purgeant 16 ans dans une colonie pénitentiaire russe pour des accusations d’espionnage qu’il nie, a déclaré qu’il avait droit à un appel téléphonique de 15 minutes chaque jour avec ses parents, qu’il ne pouvait pas appeler d’autres membres de sa famille ou ses amis, et n’a pas accès au courrier électronique ou à Internet.

David Whelan a déclaré que son frère devait travailler au moins huit heures par jour, six jours par semaine, sur des tâches subalternes comme faire des boutonnières, ce qui lui a causé des microtraumatismes répétés.

Les détenus dorment dans des bâtiments ressemblant à des casernes et l’accès à de nombreux produits de première nécessité, y compris les médicaments, dépend du versement de pots-de-vin aux gardiens de prison, a-t-il déclaré. Les conditions peuvent dépendre fortement des caprices des gardiens, du directeur ou des détenus les plus âgés.

Paul semble utiliser sa formation militaire “pour passer au jour le jour, pour déterminer quelles batailles mener et quelles batailles ne pas mener”, a déclaré David Whelan.

“Ses appels téléphoniques, même à nos parents, sont enregistrés. Ses lettres ont toutes été traduites avant leur sortie. Vous savez donc que tout ce que vous faites est surveillé et que vous n’avez vraiment aucun sens de l’individualité.”

Alyokhina a déclaré que recevoir des cartes et des lettres du monde extérieur offrait une rare lueur d’espoir, et elle a exhorté les gens à soutenir Griner de cette façon.

Elle a dit qu’ils devraient utiliser une traduction automatique et envoyer le texte en anglais et en russe pour le faire passer plus facilement par la censure de la prison.

“Ne laissez personne seul avec ce système”, a-t-elle déclaré. “C’est totalement inhumain, c’est un Goulag, et quand on se sent seul là-bas, c’est beaucoup plus facile d’abandonner.”