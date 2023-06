Brittney Griner et ses coéquipiers de Mercury confrontés à l’aéroport par un « provocateur », déclare la WNBA – NBC New York

Brittney Griner et ses coéquipiers de Phoenix Mercury ont été confrontés samedi à un « provocateur » dans un aéroport de Dallas.

La WNBA a déclaré dans un communiqué qu’elle enquêtait sur le rodage de l’équipe avec une « figure des médias sociaux » dont « les actions étaient inappropriées et malheureuses ».

« La sécurité de Brittney Griner et de tous les joueurs de la WNBA est notre priorité absolue », a déclaré la ligue, sans préciser ce qui s’est passé exactement.

Avant le début de la saison, la ligue avait discuté avec les représentants de Griner et les problèmes de sécurité de Mercury lorsque le centre All-Star s’est rendu pour des matchs sur la route après son retour de détention en Russie. L’idée était que l’affaire très médiatisée compromettait sa sécurité et celle des autres. La ligue a accordé à Griner la permission de réserver ses propres vols charters.

La WNBA a ajouté des vols charters pour les séries éliminatoires cette saison, mais seule une poignée de matchs consécutifs de saison régulière étaient prévus pour de tels vols.

Les équipes de la WNBA ont effectué des vols commerciaux pendant la saison régulière depuis la création de la ligue en 1997. La ligue n’autorise généralement pas les équipes à louer, car cela pourrait créer un avantage concurrentiel pour les équipes qui peuvent se permettre de les payer.

« Avant la saison, la WNBA a travaillé avec l’équipe de Phoenix Mercury et BG pour assurer sa sécurité pendant son voyage, ce qui comprenait des vols charters pour les matchs de la WNBA et du personnel de sécurité affecté avec elle à tout moment », indique le communiqué de la ligue. « Nous restons fermement attachés aux normes de sécurité les plus élevées pour les joueurs. »

La joueuse de Mercury, Brianna Turner, a déclaré dans un tweet que des personnes à l’aéroport avaient suivi l’équipe avec des caméras « en disant des remarques folles ».

« Harcèlement excessif », a tweeté Turner. « Notre équipe s’est nerveusement blottie dans un coin sans savoir comment se déplacer. Nous exigeons mieux.

Un utilisateur de Twitter a posté une vidéo qui semble montrer une partie de la confrontation où l’individu pose des questions à Griner sur « pourquoi elle déteste l’Amérique? »

La campagne Bring Our Families Home, un groupe de défense qui s’efforce de ramener chez eux les Américains retenus en otage ou détenus dans des pays étrangers, a publié une déclaration condamnant l’incident.

« Accoster un otage récemment revenu comme celui-ci est inacceptable, et nous exhortons les sociétés de médias sociaux à interdire la monétisation de tout contenu résultant. Notre campagne est aux côtés de Brittney, de ses coéquipiers et du Phoenix Mercury », a déclaré l’organisation.

Griner a été chaleureusement accueilli par les foules à la maison à Phoenix et sur la route. La semaine dernière, elle a disputé deux matchs dans son état natal du Texas et l’équipe se dirigeait vers Indianapolis pour affronter la fièvre dimanche.

Pourtant, l’incident de samedi a laissé de nombreux appels à un changement de vols pour le Mercury et les équipes de la ligue.

L’agent de Griner, Lindsay Kagawa Colas, a déclaré sur les réseaux sociaux, après l’incident, qu’elle estimait que toutes les équipes devaient affréter des vols.

« Brittney Griner et les joueuses de la WNBA sont des leaders qui inspirent l’espoir d’une Amérique meilleure, plus inclusive et moins divisée », a déclaré Kagawa Colas. «Ils sont célébrés pour la façon dont leur activisme inspire un changement positif. Ce faisant, ils deviennent également la cible de haine, de menaces et de violence. Et l’incident d’aujourd’hui nous le rappelle clairement. Nous ne pouvons pas célébrer ces femmes et leur leadership sans également les protéger. L’heure des chartes et des mesures de sécurité renforcées pour tous les joueurs est révolue.

Le syndicat des joueurs de la WNBA a publié samedi une déclaration, affirmant que la situation à l’aéroport montre « tout à fait clairement que la question des voyages charters n’est PAS une question d' »avantage concurrentiel » ».

« Ce que BG et tous ses coéquipiers de PHX ont vécu aujourd’hui était une confrontation calculée qui les a laissés très en danger », indique le communiqué de la WNBPA. « Tous ceux qui prêtaient attention savaient que cela arriverait. »

Le Mercury a publié une déclaration indiquant que l’équipe travaillera avec la ligue sur les prochaines étapes.

« Nous nous engageons à soutenir BG et à défendre tous les otages américains à l’étranger », indique le communiqué de l’équipe. « Nous continuerons à soutenir les communautés marginalisées et à combattre le genre de haine qui nous cible aujourd’hui. Personne, quelle que soit son identité, ne devrait jamais craindre pour sa sécurité. »

___

