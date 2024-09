Brittney Griner et Rickea Jackson expulsées après l’incident Sparks-Mercury

Mardi soir, les Los Angeles Sparks devaient fêter leur dernier match à domicile de la saison régulière. C’était aussi l’occasion pour les fans de Californie du Sud de rendre hommage à l’une des leurs, puisque la légende du Phoenix Mercury Diana Taurasi a joué ce qui pourrait être son dernier match professionnel à Los Angeles.

Au lieu de cela, le match a été entaché par une altercation entre la recrue des Sparks Rickea Jackson et la star du Mercury Brittney Griner. Les deux ont été expulsées avec 18,8 secondes à jouer en première mi-temps après une conversation entre les deux après un lancer franc qui a dégénéré devant le banc des Phoenix.

La sécurité s’est précipitée sur le terrain, tout comme l’entraîneur de Mercury, Nate Tibbetts, pour aider à séparer les joueurs, mais une confrontation connexe entre Sophie Cunningham et Crystal Dangerfield a également entraîné des fautes techniques pour la paire.

Los Angeles menait de sept points au moment de l’expulsion et avait huit points d’avance à la mi-temps. Cependant, Phoenix a raté le match après la pause, mettant la pression sur tout le terrain et se repliant sur une défense de zone qui a frustré les Sparks et les a contraints à un troisième quart-temps à 10 points. Les Mercury ont fini par gagner 85-81.

Le règlement de la WNBA stipule : « Lors d’une altercation, toutes les joueuses qui ne participent pas au match doivent rester à proximité immédiate de leur banc. Les contrevenants seront suspendus, sans salaire, pour au moins un match et condamnés à une amende. Toute suspension de ce type commencera avant le début du prochain match de la joueuse. »

Le staff technique des Phoenix semble avoir réussi à empêcher les remplaçants de s’impliquer dans l’incident. Quoi qu’il en soit, une suspension d’un match ne serait pas très dommageable pour les Mercury, qui ont encore un match à jouer en saison régulière et sont assurés de se classer au 7e rang pour les playoffs.

La disponibilité de Griner à l’avenir est plus préoccupante. La pivot de Phoenix est entrée dans le match avec quatre fautes techniques, elle n’a donc pas encore atteint le total de sept suspensions automatiques. Cependant, la ligue pourrait déterminer que l’altercation avec Jackson exige une plus grande discipline. Griner avait déjà été suspendue trois matchs pour une bagarre en 2019. Ce qui s’est passé avec Jackson ne devrait pas atteindre ce niveau, mais c’est à la WNBA d’en décider.

« Il n’y a pas d’explication claire (de la part des arbitres) », a déclaré Tibbetts lorsqu’on l’a interrogé sur la bagarre d’après-match. « Je n’ai pas regardé la vidéo ni rien de ce genre, alors on verra. »

Phoenix termine la saison régulière à domicile contre Seattle jeudi avant de se rendre au Minnesota pour le premier tour des playoffs. Los Angeles conclut sa saison contre Minnesota jeudi et espère accueillir Jackson à nouveau pour la conclusion de ce qui a assurément été une campagne entièrement réservée aux recrues.

