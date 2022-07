Brittney Griner et les limites du pouvoir américain

La théorie selon laquelle quelque part à la Maison Blanche il y a un levier marqué “tirez en cas de LeBron” – une sorte de voie VIP pour exercer le pouvoir américain – est fondée sur la croyance optimiste qu’un tel pouvoir existe.

Ce qu’il faut savoir sur la détention de Brittney Griner en Russie Carte 1 sur 6 Pourquoi était-elle en Russie ? Griner était en Russie pour jouer pour une équipe internationale pendant l’intersaison de la WNBA. L’échange de repos contre des compétitions à l’étranger est courant parmi les joueurs de la ligue pour de nombreuses raisons, mais souvent la plus grande motivation est l’argent. Cela a-t-il quelque chose à voir avec l’Ukraine ? La détention de Mme Griner intervient au cours d’une confrontation enflammée entre la Russie et les États-Unis au sujet de l’invasion russe de l’Ukraine, mais on ne sait toujours pas si la Russie aurait pu cibler Mme Griner comme levier contre les États-Unis.

En fait, disent les experts, la réalité est plus simple mais plus inquiétant : Parfois, il n’y a pas de levier LeBron. La puissance américaine est limitée, et bien que la volonté politique puisse la canaliser, elle ne peut pas en créer davantage. Et donc pour Griner et d’autres Américains détenus à l’étranger, le chemin du retour peut être long et lent.

Diplomatie des otages

Dans de nombreux contextes, la citoyenneté américaine reste une forme puissante de protection à l’étranger.

“Lorsque vous jouez avec les Américains, vous testez vraiment l’intégralité de la puissance américaine”, a déclaré Luke Hartig, ancien directeur principal de la lutte contre le terrorisme au Conseil de sécurité nationale, qui conseille désormais plusieurs organisations travaillant à la libération des citoyens américains détenus à l’étranger. . “Cela peut être des choses comme la capacité des États-Unis à utiliser la puissance militaire contre vous, des sanctions contre vous, des outils diplomatiques contre vous.”

Mais pour les pays hostiles aux États-Unis, comme la Russie, l’Iran ou la Syrie – qui sont déjà sous sanctions américaines, engagés dans des conflits directs ou par procuration et enfermés dans des négociations diplomatiques complexes – ce calcul peut être différent. Faire des prisonniers américains peut être une forme de levier : un atout précieux qui peut être échangé sur le marché obscur de la diplomatie des otages.