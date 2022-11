Brittney Griner est transférée dans une colonie pénitentiaire russe, selon ses avocats

Des responsables américains l’ont rencontrée la semaine dernière et l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré qu’elle allait “aussi bien qu’on pouvait s’y attendre dans les circonstances”. Mercredi, Mme Jean-Pierre a déclaré dans un communiqué que le président avait ordonné à son administration de “prévaloir sur ses ravisseurs russes pour améliorer son traitement et les conditions qu’elle pourrait être forcée de subir dans une colonie pénitentiaire”.

Ce qu’il faut savoir sur l’affaire Brittney Griner

Elle a ajouté que le gouvernement américain était “indéfectible dans son engagement envers son travail au nom de Brittney et d’autres Américains détenus en Russie”, y compris Paul Whelan, un ancien Marine qui en 2020 a été condamné à 16 ans dans une prison russe de haute sécurité le accusations d’espionnage.

Le secrétaire d’État Antony J. Blinken a fait écho à ces sentiments dans une déclaration et a qualifié le transfert de Mme Griner dans une colonie pénitentiaire éloignée “d’une autre injustice s’ajoutant à sa détention injuste et injustifiée en cours”.

Un transfert prolongé vers une colonie pénitentiaire depuis une prison russe, où les détenus sont gardés pendant leur procès et pendant un certain temps après, est une pratique de longue date dans les systèmes soviétique et russe, connue sous le nom de mise en scène. Les prisonniers ne sont généralement pas autorisés à communiquer avec le monde extérieur pendant une semaine ou deux pendant qu’ils sont déplacés, et les avocats et les membres de la famille ne savent pas où vont les détenus – apprenant dans quelle colonie pénitentiaire la peine sera purgée une fois que le prisonnier arrive. .

“Alors que nous traversons cette phase très difficile de ne pas savoir exactement où se trouve BG ou comment elle va”, a déclaré Lindsay Kagawa Colas, l’agent de Mme Griner, dans un communiqué, en utilisant les initiales de son client, “nous demandons le soutien du public dans continuant à écrire des lettres et à exprimer leur amour et leur attention pour elle.