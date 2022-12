Brittney Griner dit qu’elle jouera à nouveau au basket en Arizona

Brittney Griner a déclaré qu’elle était “reconnaissante” d’être de retour aux États-Unis et prévoit de rejouer au basket la saison prochaine pour Phoenix Mercury de la WNBA. Ses commentaires sont intervenus une semaine après sa sortie d’une prison russe, libérée lors d’un échange de prisonniers de haut niveau.

“C’est si bon d’être à la maison !” Griner a publié vendredi sur Instagram sa première déclaration publique depuis sa libération. « Les 10 derniers mois ont été une bataille à chaque tournant. J’ai creusé profondément pour garder ma foi et c’est l’amour de tant d’entre vous qui m’a aidé à continuer. Du fond du cœur, merci à tous pour votre aide. »

Griner a été arrêté en février en Russie pour des accusations liées à la drogue et a ensuite été reconnu coupable et condamné à neuf ans de prison russe. Après des mois de négociations tendues et une révélation publique extraordinairement rare de l’administration Biden selon laquelle elle avait fait une “proposition substantielle” de ramener Griner et un autre Américain détenu, Paul Whelan, l’affaire a été résolue la semaine dernière avec un échange de prisonniers dans lequel la WNBA star a été échangée aux Emirats Arabes Unis contre le marchand d’armes russe Viktor Bout.

“Président Biden, vous m’avez ramené à la maison et je sais que vous êtes déterminé à ramener Paul Whelan et tous les Américains à la maison également”, a déclaré Griner. “J’utiliserai ma plate-forme pour faire tout ce que je peux pour vous aider. J’encourage également tous ceux qui ont joué un rôle dans mon retour à la maison à poursuivre leurs efforts pour ramener tous les Américains à la maison. Chaque famille mérite d’être entière.

Le frère de Whelan, David, a déclaré la semaine dernière dans un communiqué qu’il était “très content” de la libération de Griner mais aussi déçu pour sa famille. Il a crédité la Maison Blanche d’avoir donné un préavis à la famille Whelan et a déclaré qu’il n’avait pas reproché aux responsables d’avoir conclu l’accord.

“L’administration Biden a pris la bonne décision de ramener Mme Griner à la maison et de conclure l’accord qui était possible, plutôt que d’en attendre un qui n’allait pas se produire”, a-t-il déclaré.

Griner a également remercié le personnel militaire et l’équipe médicale du Texas, où elle recevait des soins après son retour aux États-Unis la semaine dernière. Elle a écrit qu’elle « ferait la transition vers la maison pour profiter des vacances avec ma famille », mais n’a pas précisé où.

Alors que la commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert, a déclaré qu’elle allait donner à Griner tout le temps dont elle avait besoin pour décider si elle voulait rejouer au basket, Griner a clairement indiqué que: «J’ai l’intention de jouer au basket pour Phoenix Mercury de la WNBA cette saison, et en faisant donc, j’ai hâte de pouvoir dire “merci” à ceux d’entre vous qui ont défendu, écrit et posté pour moi en personne bientôt.

“Un moment incroyable pour qu’elle soit à la maison avant les vacances”, a déclaré Engelbert à l’AP dans une interview jeudi. “C’est une belle histoire pour tous ceux qui la connaissent.”

Les Mercury ouvrent la saison sur la route contre les Sparks de Los Angeles le 19 mai. Le premier match à domicile de l’équipe aura lieu deux jours plus tard contre les Sky de Chicago.

Par Doug Feinberg

THE ASSOCIATED PRESS

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BasketballNBASports