Brittney Griner «dévastée» après une peine de 9 ans de prison – Hollywood Life

Britney Griner a été condamnée à neuf ans de prison par un tribunal russe le 4 août et est absolument abasourdie, selon ses avocats. « Elle est dévastée. Elle est très bouleversée et honnêtement assez choquée, elle doit donc digérer ce qui s’est passé aujourd’hui. Marie Blagovolinaun associé de Rybalkin Gortsunyan Dyakin and Partners, a déclaré Personnes dans une déclaration suivant le verdict.

La joueuse de la WNBA, âgée de 31 ans, a été arrêtée en février après la découverte de cartouches de vapotage de marijuana dans ses bagages alors qu’elle se rendait à Mosco, en Russie, pour jouer au basket. Elle a plaidé coupable au début de son procès, qui a débuté en juillet. Lors de ses commentaires de clôture, Brittney a déclaré au juge que son transport de marijuana était “une erreur honnête” et a demandé une peine plus courte que les 10 ans pour lesquels elle était condamnée. “Je comprends tout ce qui a été dit contre moi dans les accusations portées contre moi, mais je n’avais aucune intention d’enfreindre la loi russe”, a-t-elle expliqué. “Je veux que le tribunal comprenne que c’était une erreur honnête que j’ai commise en me précipitant et dans le stress en essayant de récupérer après Covid et en essayant simplement de revenir dans mon équipe.” Le juge a pensé autrement, jugeant que Brittney avait une intention criminelle.

L’autre avocat de Maria et Brittney, Alexandre Boïkov du Centre juridique de Moscou, a dit Personnes la peine de neuf ans était le double de ce à quoi ils s’attendaient. “Donc neuf ans, c’est assez inhabituel et cela contredit la pratique judiciaire existante en Russie”, a déclaré Maria. “C’est pourquoi nous sommes vraiment déçus et très surpris par cette décision du tribunal.”

Maria et Alexander ont déclaré que “en tant qu’équipe juridique, nous devons faire [the] maximum pour obtenir une durée plus courte », donc un appel suivra probablement. Cependant, ce ne sera pas un processus rapide, comme Alexander l’a dit, l’appel peut “prendre un mois ou deux ou plus de trois”, ajoutant que “ce n’est pas très rapide”.

RUPTURE : Prés. Biden sur la condamnation de Brittney Griner dans un procès pour drogue en Russie : “La Russie détient à tort Brittney. C’est inacceptable, et j’appelle la Russie à la libérer immédiatement afin qu’elle puisse être avec sa femme, ses proches, ses amis et ses coéquipiers.” https://t.co/8jMkbBBnaH pic.twitter.com/LwFZdLwzvh – Bonjour l’Amérique (@GMA) 4 août 2022

Après le verdict, le président Joe Biden a dénoncé le tribunal russe et exigé la libération de Brittney. “Aujourd’hui, la citoyenne américaine Britney Griner a été condamnée à une peine de prison qui est un rappel de plus de ce que le monde savait déjà : la Russie détient à tort Britney”, a-t-il tweeté. “C’est inacceptable, et j’appelle la Russie à la libérer immédiatement afin qu’elle puisse être avec sa femme, ses proches, ses amis et ses coéquipiers. Mon administration continuera à travailler sans relâche et à explorer toutes les voies possibles pour ramener Britney et Paul Whelan à la maison en toute sécurité dès que possible. »

Brittney n’a pas encore eu l’occasion de parler avec sa femme et sa famille, mais a dit qu’elle les aimait, par Reutercar elle a été retirée de la salle d’audience menottée après le verdict.