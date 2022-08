Brittney Griner condamnée à NEUF ANS de prison russe après que la star de la WNBA, 31 ans, a été reconnue coupable de trafic de drogue

BRITTNEY Griner a été reconnue coupable de trafic de drogue en Russie et condamnée à neuf ans de prison.

La star de Phoenix Mercury est emprisonnée en Russie depuis février après avoir été arrêtée à l’aéroport de Moscou lorsqu’un scan aurait révélé qu’elle avait des cartouches contenant du “liquide avec de l’huile de haschisch” dans ses bagages.

Brittney Griner a été reconnue coupable d’avoir prétendument fait passer de la drogue en Russie Crédit : AFP

La star de la WNBA est emprisonnée en Russie depuis février Crédit : AP

Un tribunal russe a condamné Griner à neuf ans de prison et l’a condamnée à payer un million de roubles (16 590 $) d’amende.

Avant son verdict de culpabilité, Griner s’est excusée devant le tribunal, affirmant qu’elle avait commis une “erreur de bonne foi”.

“Je tiens à m’excuser auprès de mes coéquipiers, de mon club, de mes fans et de la ville (d’Ekaterinbourg) pour l’erreur que j’ai commise et l’embarras que je leur ai causé”, a déclaré Griner alors que sa voix se brisait.

«Je tiens également à m’excuser auprès de mes parents, de mes frères et sœurs, de l’organisation Phoenix Mercury à la maison, des femmes incroyables de la WNBA et de mon incroyable épouse à la maison.

“J’ai fait une erreur honnête, et j’espère que votre décision ne mettra pas fin à ma vie”, a ajouté le double médaillé d’or olympique.

Griner a également appelé la ville d’Ekaterinbourg sa «deuxième maison».

“Je n’avais aucune idée que l’équipe, les villes, les fans, mes coéquipiers feraient une si bonne impression sur moi au cours des 6 ans et demi que j’ai passés ici”, a-t-elle déclaré.

“Je me souviens très bien de ma sortie du gymnase et de toutes les petites filles qui étaient dans les gradins qui m’attendaient, et c’est ce qui m’a fait revenir ici.”

ÉCHANGE DE PRISONNIERS PROPOSÉ

Le verdict de Griner intervient au milieu des récents efforts de l’administration Biden pour obtenir sa libération en offrant un échange de prisonniers de la star de la WNBA et de l’ancien marine américain Paul Whelan contre le trafiquant d’armes russe condamné Viktor Bout.

La Maison Blanche aurait travaillé sur un accord pour libérer les deux citoyens américains en échange de Bout, surnommé le “marchand de la mort”.

Bout purge une peine de 25 ans dans les États après avoir été condamné par un tribunal fédéral en 2011 pour complot en vue de tuer des citoyens et des fonctionnaires américains.

Le procès de Griner devra se terminer avant qu’un accord puisse être finalisé, ont déclaré des responsables américains familiers avec le système judiciaire russe.

D’autre part, la Russie détient Whelan pour espionnage présumé depuis 2018.

Les autorités russes ont déclaré que Whelan avait des documents confidentiels dans sa chambre d’hôtel alors qu’il se rendait dans le pays pour assister au mariage de son ami et a été condamné à 16 ans de prison.

Whelan a affirmé que son arrestation était un coup politique, selon ABC News, et il a déclaré: “Les gardes m’appellent” Touriste “”.

“Nous avons mis une proposition substantielle sur la table il y a des semaines pour faciliter leur publication”, a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken dans un discours au département d’État.

Blinken a ajouté qu’il prévoyait de parler avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov pour évoquer la proposition.

Lundi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aux journalistes que la Russie avait répondu de “mauvaise foi” à l’offre du gouvernement américain, une contre-offre que les responsables américains ne considèrent pas comme sérieuse. Cependant, elle a refusé de donner plus de détails.

Duncan Levin, un éminent avocat de la défense et ancien procureur fédéral et de Manhattan, a déclaré que le système judiciaire américain était défectueux, mais qu’il s’agissait toujours d’un système de procédure régulière par rapport à la “imposture” qui existe en Russie.

“Un échange de prisonniers avec la Russie, c’est comme négocier avec un preneur d’otages”, a déclaré Levin au Sun. “Il s’agit d’une danse de relations internationales plutôt que de quelque chose qui se joue au tribunal.”

Les familles Griner et Whelan ont demandé à la Maison Blanche de faire sortir leurs proches des prisons russes.

Griner était en visite en Russie pour concourir pour l’UMMC Ekaterinbourg pendant l’intersaison de la WNBA Crédit : Getty

Griner a été condamné à neuf ans de prison Crédit : AP

Mais la proposition actuelle “fait courir le risque que la Russie mette en détention davantage de citoyens américains comme monnaie d’échange pour obtenir ce qu’ils veulent”, a déclaré Levin.

“Cela fait courir le risque réel d’encourager la Russie à emprisonner sans fondement encore plus de citoyens américains sur de fausses accusations.”

En avril dernier, le Marine américain Trevor Reed a été libéré lors d’un échange de prison avec la Russie.

Reed avait été détenu en Russie pendant 985 jours.

PLAIDOYER DE COUPE DE GRINER

Griner a plaidé coupable au début du mois dernier, affirmant qu’elle avait involontairement introduit du cannabis dans le pays.

La star de la WNBA a témoigné qu’elle était pressée lorsqu’elle a fait ses bagages, qu’elle n’avait aucune idée que les articles étaient dans ses sacs et qu’elle n’avait pas l’intention d’enfreindre la loi russe.

Elle a déclaré devant le tribunal qu’elle utilisait de l’huile de cannabis aux États-Unis pour le traitement de la douleur chronique causée par des blessures, mais savait que transporter du cannabis en Russie était illégal.

Griner a déclaré qu’elle ne l’utilisait qu’en Arizona, où la marijuana médicale est légale.

Les avocats du centre Phoenix Mercury ont présenté des témoins de caractère de l’équipe russe pour laquelle elle joue pendant l’intersaison de la WNBA et le témoignage écrit d’un médecin qui a déclaré lui avoir prescrit du cannabis pour le traitement de la douleur.

L’avocate de la double médaillée d’or olympique, Maria Blagovolina, a demandé au tribunal d’acquitter Griner, notant qu’elle n’avait pas de casier judiciaire et saluant son rôle dans “le développement du basket russe”.

Un autre avocat de la défense, Alexander Boykov, a également souligné le rôle de Griner en emmenant son équipe d’Ekaterinbourg remporter plusieurs championnats, notant que ses coéquipiers l’aimaient et l’admiraient.