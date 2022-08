Brittney Griner a été officiellement condamnée par un tribunal russe, la peine est de 9 ans pour possession présumée de drogue.

Plus tôt dans la journée, nous avons signalé que les procureurs russes recherchaient une peine de 9 ans et demi contre Brittney Griner pour possession de drogue. Griner revenait de jouer au basket à l’étranger lorsqu’elle aurait été surprise avec un stylo vape contenant du cannabis à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou en Russie. Comme beaucoup l’ont souligné, cela s’est produit juste au moment où la guerre en Ukraine éclatait et il était clair pour beaucoup qu’elle était devenue une prisonnière politique.

Brittney Griner condamnée à 9 ans par un tribunal russe pour trafic de drogue, le président Biden publie une déclaration.

À l’issue de la procédure judiciaire aujourd’hui, les procureurs ont exaucé leur souhait et Brittney Griner a été condamnée à 9 ans de prison russe. La juge Anna Sotnikova a annoncé le verdict ainsi qu’une amende de 1 million de roubles, ce qui équivaut à 16 590 dollars américains. Bien sûr, Griner peut faire appel du verdict, mais avec la façon dont cela a été géré, beaucoup voient cela comme inutile. Désormais, l’accent et la pression seront mis sur le président Joe Biden pour qu’il effectue un échange de prisonniers afin de ramener Brittney Griner à la maison. Le président Biden a publié une déclaration peu de temps après le verdict.

“C’est inacceptable, et j’appelle la Russie à la libérer immédiatement afin qu’elle puisse être avec sa femme, ses proches, ses amis et ses coéquipiers. Mon administration continuera à travailler sans relâche et à explorer toutes les voies possibles pour ramener Brittney et Paul Whelan à la maison en toute sécurité dès que possible. »

Espérons que Biden puisse ramener Griner à la maison dès que possible, car un échange de prisonniers semble être le seul moyen de la ramener chez elle.