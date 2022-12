Brittney Griner brise le silence sur son retour de Russie

Britney Griner s’exprime pour la première fois depuis son retour d’un prison russe.

Après près d’un an d’êtres chers, de fans et de politiciens défendant les intérêts de Griner, l’athlète assiégée a rompu son silence. Griner a parlé de l’épreuve de 10 mois dans un post Instagram émouvant vendredi.

« C’est si bon d’être à la maison ! Les 10 derniers mois ont été une bataille à chaque tournant. J’ai creusé profondément pour garder ma foi et c’est l’amour de tant d’entre vous qui m’a aidé à continuer. Du fond du cœur, merci à tous pour votre aide », a écrit Griner sur des photos d’elle descendant d’un avion sur le sol américain et embrassant sa femme.

«Je suis reconnaissant à chaque personne qui a plaidé pour moi, en particulier ma femme, Cherelle Griner, ma famille, Lindsay Kagawa Colas et Casey Wasserman et toute mon équipe à Wasserman, Vince Kozar et le Phoenix Mercury, les joueurs de la WNBA, et mon toute la famille WNBA », a-t-elle écrit.

« Président Biden, vous m’avez ramené à la maison et je sais que vous êtes déterminé à ramener Paul Whelan et tous les Américains à la maison également. Je vais utiliser ma plateforme pour faire tout ce que je peux pour vous aider. J’encourage également tous ceux qui ont joué un rôle dans mon retour à la maison à poursuivre leurs efforts pour ramener tous les Américains à la maison. Chaque famille mérite d’être entière.

Depuis que Griner est enfin en sécurité à la maison avec ses proches, elle regarde vers l’avenir. La huit fois all-star a assuré aux fans qu’elle n’était pas simplement rentrée aux États-Unis. Elle a déjà des plans pour son retour sur le terrain de basket.

“Je tiens également à préciser une chose : j’ai l’intention de jouer au basket pour le Phoenix Mercury de la WNBA cette saison, et ce faisant, j’ai hâte de pouvoir dire “merci” à ceux d’entre vous qui ont défendu, écrit, et posté pour moi en personne bientôt.

L’épreuve de Griner n’est pas seulement mise en lumièresur les lois oppressives sur les drogues et les conditions de détention inhumaines ici aux États-Unis. Il a également braqué les projecteurs sur écart de rémunération entre les sexes et le manque de ressources pour les athlètes féminines comme Griner, même au sommet de leur art. Bien qu’elle soit l’une des stars les plus grandes et les plus accomplies de la WNBA, Griner n’est pas payée pour jouer comme elle.. Elle n’était en Russie que parce qu’elle a joué pour leur équipe UMMC Ekaterinbourg pendant l’intersaison depuis 2014.