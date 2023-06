Le centre de Phoenix Mercury Brittney Griner, qui a été détenu en Russie pendant 10 mois l’année dernière, était dans une situation « inappropriée et malheureuse » « orchestrée par une figure des médias sociaux et un provocateur » à l’aéroport de Dallas, a déclaré la WNBA dans un communiqué samedi. Voici ce que vous devez savoir :

Le Mercury a affronté les Wings à Dallas vendredi, et la ligue a déclaré que l’incident s’était produit samedi.

La ligue a déclaré dans son communiqué qu’elle recueillait des informations supplémentaires et a ajouté qu’elle « a travaillé avec l’équipe de Phoenix Mercury et BG pour assurer sa sécurité pendant son voyage ».

Brianna Turner, coéquipière de Griner a raconté l’incident sur Twitter, en disant son «équipe nerveusement blottie dans un coin sans savoir comment se déplacer. Nous exigeons mieux.

La personnalité d’Internet Alex Stein a pris la responsabilité de l’incident, partager un extrait vidéo sur Twitter de lui criant à Griner à l’aéroport samedi.

Une source de la ligue raconte @TheAthleticWBBqu’on pense qu’Alex Stein est la personne qui, selon les termes de la WNBA, était une « figure et un provocateur des médias sociaux » impliqué. Stein a tweeté : « La WNBA a déjà fait une déclaration me condamnant avant même que je poste la vidéo » https://t.co/Eb5pGGWfVY —Ben Pickman (@benpickman) 10 juin 2023

Déclaration complète de la WNBA

La ligue a qualifié la sécurité de Griner et de tous les joueurs de la WNBA de « priorité absolue » dans son communiqué de samedi.

«Avant la saison, la WNBA a travaillé avec l’équipe de Phoenix Mercury et BG pour assurer sa sécurité pendant son voyage, qui comprenait des vols charters pour les matchs de la WNBA et du personnel de sécurité affecté avec elle à tout moment. Nous restons fermement attachés aux normes de sécurité les plus élevées pour les joueurs », a déclaré la WNBA.

Déclaration de la WNBPA

La WNBPA a profité de l’incident pour souligner la nécessité d’un meilleur accès aux voyages nolisés. L’association des joueurs s’est demandé si la ligue avait arrêté davantage d’accès aux vols charters comme stratagème de négociation.

«Ce que (Brittney Griner) et tous ses coéquipiers PHX ont vécu aujourd’hui était une confrontation calculée qui les a laissés très en danger. Tous ceux qui prêtaient attention savaient que cela arriverait. Nous aurions pu et aurions dû être plus proactifs », lit-on dans le communiqué de l’association des joueurs. « Autoriser les équipes à voler en charter concerne UNIQUEMENT la santé et la sécurité des joueurs, et tant que la ligue et les équipes ne prendront pas ce problème au sérieux, des situations comme celle-ci continueront de se produire.

« Chaque vol commercial imposé à nos joueurs est une menace pour leur santé et leur sécurité. Nous implorons la ligue et les équipes de ne pas attendre un jour de plus pour changer la règle concernant les voyages », indique le communiqué de la WNBA.

En avril, la ligue a élargi son programme de vols charters pour la saison, y compris tous les vols pour les matchs d’après-saison, le match de championnat de la WNBA Commissioner’s Cup et certains matchs de la saison régulière, comme lorsque les équipes jouent des compétitions consécutives, seront également affrétés. .

ALLER PLUS LOIN La WNBA élargit son programme de vols charters

Pendant la pré-saison, l’entraîneur-chef de Liberty, Sandy Brondello, a déclaré que chaque équipe de la ligue voyagera avec un détail de sécurité, ce qui est nouveau cette saison.

Déclaration de Phoenix Mercury

« Nous examinons l’incident qui s’est produit aujourd’hui à l’aéroport de Dallas. La santé et le bien-être de nos joueurs et de notre personnel sont notre priorité absolue et nous prendrons toujours toutes les mesures en notre pouvoir pour protéger la sécurité des joueurs.

« Nous nous engageons à soutenir BG et à défendre tous les otages américains à l’étranger. Nous poursuivrons notre soutien aux communautés marginalisées et lutterons contre le genre de haine qui nous vise aujourd’hui. Personne, quelle que soit son identité, ne devrait jamais craindre pour sa sécurité. Nous nous coordonnerons avec la WNBA sur les prochaines étapes.

Le Phoenix Mercury a publié la déclaration suivante : pic.twitter.com/w0Wu0ZHfla – Phénix Mercure (@PhoenixMercury) 10 juin 2023

Réaction de toute la ligue

La star de Liberty, Breanna Stewart, a qualifié l’incident d ‘ »inacceptable » et a appelé la ligue à protéger les joueurs.

C’est inacceptable @WNBA nous devons protéger nos joueurs à tout moment, pas seulement dans les arènes ! https://t.co/wWxOSVHVSk — Breanna Stewart (@breannastewart) 10 juin 2023

Les coéquipiers de Griner, Turner et Shey Peddy, ont fait écho à ces sentiments.

Complètement inacceptable ! Smh https://t.co/NBKuGfy78J — Shey Peddy (@ SheyP11) 10 juin 2023

Les gens doivent vraiment faire mieux, smh. Mon partenaire m’a juste fait savoir que l’Atlanta Dream aura certainement un voyage de sécurité avec l’équipe à l’avenir. https://t.co/vy4l0SqEiL — Renée Montgomery (@ReneeMontgomery) 10 juin 2023

Comment le HIGH de cet événement n’a-t-il pas été pris en considération avant la saison et traité en conséquence ?? https://t.co/7LJV6IVpwt – Sydney Colson (@SydJColson) 10 juin 2023

Passé

Une source de la ligue a confirmé L’athlétisme que Griner avait été autorisé à voler en charter tout au long de la saison 2023.

Griner retournait en Russie en février 2022 pour rejoindre UMMC Ekaterinbourg, son équipe russe, en Euroligue après une pause de la FIBA ​​lorsqu’elle a été arrêtée par les autorités d’un aéroport de la région de Moscou qui ont déclaré avoir trouvé moins d’un gramme d’huile de haschich dans des bidons de vape dans ses bagages.

La détention de Griner a conduit les autorités russes à enquêter sur elle pour « transport à grande échelle de drogue ». Le centre WNBA a été jugé cinq mois plus tard. Le 4 août, un tribunal russe l’a reconnue coupable de trafic et de possession de drogue et l’a condamnée à neuf ans de prison. Griner a été libéré de prison le 8 décembre et est retourné aux États-Unis après que le gouvernement américain a accepté un échange de prisonniers un contre un contre le marchand d’armes russe condamné Viktor Bout.

Lecture obligatoire

(Photo: Rick Scuteri / États-Unis aujourd’hui)