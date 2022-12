Brittney Griner a été libérée d’une prison russe suite à un échange de prisonniers

Brittney Griner est libre. Nous n’avions aucune idée du moment où nous serions capables d’écrire cette phrase, mais nous sommes ravis que ce soit beaucoup plus tôt que tard.

Selon CNN, Griner a été libéré d’une prison russe aujourd’hui dans le cadre d’un échange de prisonniers contre le tristement célèbre marchand d’armes Viktor Bout. Bout a été arrêté en 2008 pour avoir tenté de faire passer des armes, notamment des missiles, aux États-Unis dans le cadre d’un complot visant à tuer des citoyens et des représentants du gouvernement américain. Griner a été arrêté le 17 février 2022 et il a fallu une énorme pression publique et des mois de négociations au plus haut niveau pour que cela se produise. Le président Biden et l’épouse de Brittney, Cherrelle Watson, ont parlé publiquement de la fin de cet épisode cauchemardesque aux côtés du vice-président Kamala Harris.

BG est maintenant dans un avion en direction d’une base militaire à San Antonio où elle sera examinée par du personnel médical pour s’assurer qu’elle est en bonne santé physique et mentale. Cherrelle est en route vers la base pour accueillir son amour à la maison.

À la suite de la libération de BG, beaucoup posent des questions sur l’ancien marin Paul Whelan qui est également détenu et faisait initialement partie de l’échange avec la Russie, mais a finalement été exclu de l’accord. Le président Biden a doublé «l’engagement des États-Unis à faire en sorte que Paul Whelan rentre également chez lui».

Bienvenue à la maison, BG ! Quel cadeau de Noël pour ses proches !