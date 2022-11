Brittney Griner a été envoyée dans une colonie pénitentiaire russe pour y purger sa peine, selon des avocats

La star américaine du basket-ball Brittney Griner a été envoyée dans une colonie pénitentiaire en Russie pour y purger sa peine pour possession de drogue, a annoncé mercredi son équipe juridique.

Un tribunal russe a rejeté un appel de sa peine de neuf ans le mois dernier. Le centre huit fois all-star avec Phoenix Mercury de la WNBA et double médaillé d’or olympique a été condamné le 4 août après que la police a déclaré avoir trouvé des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou.

Son arrestation est intervenue à un moment de tensions accrues entre Moscou et Washington, quelques jours seulement avant que la Russie n’envoie des troupes en Ukraine, et l’affaire politiquement chargée pourrait conduire à un échange de prisonniers à enjeux élevés entre Washington et Moscou.

L’équipe juridique de Griner a déclaré qu’elle avait quitté un centre de détention le 4 novembre pour une colonie pénitentiaire – un type courant de prison russe où les détenus travaillent pour un salaire minimal. Ses avocats ont déclaré mercredi qu’ils ne savaient pas exactement où elle se trouvait ni où elle se retrouverait, mais qu’ils s’attendaient à être informés lorsqu’elle atteindrait sa destination finale. Ces transferts peuvent prendre des jours.

Un tribunal russe confirme la peine de 9 ans de Brittney Griner pour trafic de drogue Un tribunal russe a confirmé la peine de neuf ans de prison prononcée contre la star américaine du basket-ball Brittney Griner pour possession de drogue, rejetant son appel.

L’athlète vedette de 32 ans, qui a été arrêtée alors qu’elle retournait jouer pour une équipe russe pendant l’intersaison de la WNBA, a admis qu’elle avait les bidons dans ses bagages. Mais elle a témoigné qu’elle les avait emballés à la hâte par inadvertance et qu’elle n’avait aucune intention criminelle. Son équipe de défense a présenté des déclarations écrites selon lesquelles on lui avait prescrit du cannabis pour traiter la douleur.

“Chaque minute pendant laquelle Brittney Griner doit endurer une détention injustifiée en Russie est une minute de trop”, a déclaré Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison Blanche. “Comme nous l’avons déjà dit, le gouvernement américain a fait une offre importante aux Russes pour résoudre les détentions inacceptables et injustifiées actuelles de citoyens américains.”

L’Associated Press et d’autres organes de presse ont rapporté que Washington avait proposé d’échanger Griner et Paul Whelan – un Américain purgeant une peine de 16 ans en Russie pour espionnage – contre Viktor Bout. Bout est un marchand d’armes russe qui purge une peine de 25 ans aux États-Unis et qui a déjà été surnommé le “marchand de la mort”.