Brittney Griner a discuté avec l’équipage de la compagnie aérienne, était “de bonne humeur” après sa libération de Russie

“Oh, non, ça fait 10 mois que je suis en prison et j’écoute du russe”, se souvient-il.

Carstens a déclaré que Griner est ensuite passé devant lui et s’est approché de tous les membres d’équipage du vol, “les a regardés dans les yeux, leur a serré la main et a posé des questions à leur sujet, a obtenu leurs noms, établissant un lien personnel avec eux”.

Elle a été condamnée à 9 ans et demi de prison pour trafic de drogue pour avoir introduit des cartouches de vapotage contenant une petite quantité d’huile de cannabis, ce qui est illégal en Russie. Ses avocats ont déclaré qu’il était prescrit pour traiter la douleur chronique et d’autres affections.

Sa peine était proche du maximum pour l’infraction prévue par la loi russe et a été immédiatement dénoncée par l’ambassade des États-Unis à Moscou comme “une erreur judiciaire”. Début juillet, Griner a écrit une lettre à Biden pour l’implorer de continuer à travailler pour sa libération et celle des autres.

“Alors que je suis assis ici dans une prison russe, seul avec mes pensées et sans la protection de ma femme, de ma famille, de mes amis, de mon maillot olympique ou de tout exploit, je suis terrifié à l’idée d’être ici pour toujours”, a écrit Griner dans un extrait de la lettre partagée par l’agence artistique représentant le centre Phoenix Mercury. “Je me rends compte que vous faites face à tant de choses, mais s’il vous plaît, ne m’oubliez pas, ainsi que les autres détenus américains.”

Griner a atterri à San Antonio vendredi et a subi des évaluations de sa santé physique et mentale dans un centre médical de la base militaire de Fort Sam Houston.

Le retour de Griner a suscité des célébrations et des éloges, ainsi que des critiques du président Biden et de son administration à propos de l’échange.

“Je pense que les personnes de bonne foi peuvent, de bonne foi, poser des questions et s’en inquiéter, même lorsque nous sommes très, très heureux que Brittney Griner soit de retour aux États-Unis”, a déclaré Preet Bharara, ancien avocat américain du district sud. de New York, a déclaré sur “l’état de l’Union” de CNN.

“Même si nous accueillons quelqu’un à la maison, nous avons encore du travail à faire”, a déclaré Carstens. “Donc, alors que je serre la main de Brittney et que nous prenons l’avion et que nous avons cette grande conversation, mon cerveau pense déjà à Paul Whelan. Que pouvons-nous faire pour le récupérer ? Quelle est notre prochaine étape ? Quelle est la stratégie ? Comment pouvons-nous nous adapter ?

“Les terroristes et les États voyous du monde entier en prendront note, et cela met en danger d’autres Américains à l’avenir qui peuvent être attrapés et utilisés comme monnaie d’échange par des gens qui n’ont pas la même morale et les mêmes scrupules que nous”, Bolton dit alors.