Brittney Griner a déménagé dans la colonie pénitentiaire russe

Nous devons continuer à nous battre pour Brittney Griner.

Après avoir été condamnée à neuf ans de prison en août, l’appel de la star de la WNBA a été rejeté fin octobre et elle a été transféré dans un camp de travail plus tôt ce mois-ci. Maintenant, Griner a été emmené dans une colonie pénitentiaire dans la région russe de Mordovie, selon Reuteret cela signifie la possibilité qu’elle soit soumise à des conditions de travail difficiles et à un traitement qui frôle au moins l’inhumanité.

Auparavant, nous avions signalé qu’alors que les autorités américaines demandaient de plus en plus à négocier la libération de Griner et son retour aux États-Unis, les gouvernements américain et russe avaient convenu d’un échange de prisonniers et de la libération de Trevor Roseauun ancien Marine emprisonné à Moscou après avoir été condamné en 2019 d’avoir agressé un policier russe—un “crime” bien moindre que de se faire prendre dans un aéroport russe avec de l’huile de haschisch dans des cartouches de vapotage.

Récemment, le père de Reed, Joey Reed, a parlé au Poste de New York sur ce que son fils a enduré pendant les près de 1 000 jours qu’il a passés en détention en Russie.

“Vous devez comprendre, les camps de travail en Mordovie, ce sont des prisons pré-staliniennes, elles étaient littéralement appelées goulags”, a déclaré Joey. “Et même s’il existe une autorité fédérale pour les prisons, chaque directeur a une grande latitude pour faire ce qu’il veut jusqu’à ce que cela mette quelqu’un en colère ou mène à une mauvaise presse.”

De la poste :

Reed, 62 ans, a déclaré que son fils décrivait souvent une atmosphère médiévale austère à l’intérieur de la colonie pénitentiaire où Trevor, aujourd’hui âgé de 31 ans, vivait dans des casernes rudimentaires construites en briques et en tôle. Il se pelotonnait régulièrement près des conduites d’eau chaude ou empilait des vêtements supplémentaires pendant les nuits glaciales dans les plaines désolées de Mordovie, où les températures de janvier sont moyennes chez les adolescents. Lorsque les gardes ont menacé de déshabiller de force son fils, Trevor les a menacés en retour, a déclaré son père. “Ils ont dit qu’ils allaient les lui retirer et il a dit:” Je vais t’emmener essayer “”, a déclaré Reed, de Granbury, au Texas. “Mais les gardes ne l’ont jamais battu ni maltraité parce qu’ils savaient qu’il était sur le bloc commercial. « Dans une certaine mesure, vous êtes affamé rien que par la nourriture qu’ils vous donnent. Nous n’avons montré aucune photo publique de mon fils pendant environ un mois et demi parce qu’il ressemblait à une victime d’un camp de concentration.

Daniel Balson, directeur du plaidoyer d’Amnesty International USA pour l’Europe et l’Asie centrale, a déclaré au Post que les détenus des colonies pénitentiaires en Russie ne reçoivent que six appels téléphoniques par an et que “le système pénitentiaire russe a fait l’objet du plus grand nombre de plaintes auprès des observateurs des droits de l’homme”. .”

“Cela se démarque vraiment des pratiques cruelles, inhumaines et dégradantes”, a déclaré Balson.

Ce qui est arrivé et continue d’arriver à Griner devrait exaspérer les défenseurs des droits humains du monde entier. Il n’y a aucun système juridique dans le monde qui devrait être autorisé à fonctionner de cette façon et continuer à s’appeler un système de justice.

Libérez Brittney Griner. Nous ne pouvons pas arrêter de parler, peu importe à quel point les choses deviennent sombres.