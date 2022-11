Brittney Griner 16 heures de travail dans une prison russe raciste et homophobe

Brittney Griner a été jugée et reconnue coupable de possession de cannabis en Russie et a ensuite été condamnée à 9 ans de prison. Aucune prison n’est une “bonne” prison, mais apparemment la prison russe qui abritera la star du basket-ball pendant la prochaine décennie est un véritable enfer.

Selon TMZ, Dave Zirin de The Nation dit que l’établissement dans lequel Griner a été envoyé est situé en Mordovie, en Russie, où le racisme et l’homophobie sévissent et où les soins médicaux sont pratiquement inexistants. Zirin dit que la Mordovie est connue comme “Le pays des prisons” parce qu’il y a DEUX DOUZAINES de prisons supermax dans la région “marécageuse” et “glaciale” de la mère Russie.

Certains d’entre vous se souviendront peut-être que Nadya Tolokonnikova, membre du groupe Pussy Riot, a passé deux ans dans une prison de Mordovie et a récemment parlé à MSNBC des mauvaises conditions et des fréquents “coups et tortures”…

La WNBA soutient toujours publiquement BG en envoyant de fréquents messages d’encouragement :

« Notre sœur, Brittney Griner, est une Américaine en péril en Russie. Elle a besoin de l’amour et du soutien de son pays, des instances dirigeantes du sport et de tous les athlètes de la planète pour être libérée et retrouver sa famille. #WeAreBG #BringBGHome #BringThemHome »

Nous sommes malades à l’idée que Brittney Griner sera soumise à la violence et à la haine pour une putain d’huile de cannabis. BG gratuit !