Brittany Watts sur son arrestation après une fausse couche

Une femme noire de l’Ohio qui a été inculpée après avoir fait une fausse couche dans les toilettes de sa salle de bain l’année dernière a déclaré qu’elle ne « voulait pas qu’une autre femme vive ce que j’ai dû traverser ».

Brittany Watts, 34 ans, s’est entretenue avec CBS Mornings lors de sa première interview après son arrestation en septembre. Les autorités sont intervenues après qu’une infirmière de l’hôpital qui avait consolé Watts alors qu’elle cherchait de l’aide médicale a appelé la police, a déclaré Watts. Plus tôt ce mois-ci, un grand jury de l’Ohio a décidé de rejeter les accusations.

Le 19 septembre, Watts était enceinte de 21 semaines et cinq jours lorsqu’elle a remarqué qu’un liquide « inconfortable » s’échappait d’elle, a-t-elle déclaré. Son obstétricien-gynécologue a déclaré à Watts que sa grossesse n’était pas viable, selon un rapport du bureau du coroner du comté de Trumbull. Watts a ensuite été transportée en ambulance à l’hôpital Mercy Health St. Joseph Warren à Warren, Ohio, où elle a attendu des heures « que le médecin vienne ou appelle », a-t-elle déclaré lors de l’entretien.

« Je n’arrêtais pas de demander à quiconque viendrait vérifier mes signes vitaux – j’ai répondu : « Avez-vous entendu quelque chose ? et ils disaient : « Oh, eh bien, nous attendons toujours. Nous attendons toujours.’»

Watts a attendu au moins huit heures avant de décider de quitter l’hôpital « contre avis médical », selon les dossiers médicaux. Le rapport de l’hôpital indique également que Watts comprenait son risque de complications, notamment d’hémorragie, de septicémie ou de décès.

Watts est retourné à l’hôpital le lendemain pour subir un déclenchement du travail ; elle a attendu 11 heures, a-t-elle déclaré, mais n’a jamais été incitée et a choisi de rentrer chez elle.

“Je me sentais frustré”, a déclaré Watts. “Je me sentais ignoré.”

Le cas de Watts a été renvoyé au comité d’éthique de Mercy Health ce jour-là, après que le personnel ait fait part de ses inquiétudes concernant l’utilisation du mot « avortement » par Watts lors des discussions sur les prochaines étapes de ses soins, selon les dossiers médicaux présentés par CBS News. Dans l’Ohio, les avortements après 22 semaines de grossesse sont interdits, à l’exception des soins vitaux, conformément à la loi de l’État.

Dans une déclaration à NBC News, Mercy Health a refusé de donner des détails sur les soins prodigués par Watts, invoquant la confidentialité des patients.

“C’est avec la plus profonde empathie, dans les moments difficiles, que nous prenons soin de ceux qui ont subi une grande perte”, indique le communiqué.

En attendant une décision concernant une intronisation le 20 septembre, Watts a déclaré qu’elle s’inquiétait pour sa propre santé. Elle a fait une fausse couche deux jours après avoir quitté l’hôpital pour la deuxième fois.

En arrivant à l’hôpital une troisième fois au milieu de sa fausse couche, Watts a déclaré qu’une infirmière l’avait rassurée en lui disant que “tout ira bien”. Pendant ce temps, cette infirmière, que l’hôpital n’a pas identifiée, a appelé la police, a déclaré Watts. Lors d’un appel avec un répartiteur du 911 partagé par CBS News, l’infirmière a déclaré que Watts « ne voulait pas regarder » le fœtus. Elle a également allégué que Watts « ne voulait pas du bébé et qu’elle ne l’avait pas regardé », selon l’audio du 911. Watts a cependant déclaré que ce n’était pas vrai.

“J’ai dit que je ne voulais pas regarder”, a déclaré Watts vendredi. «Je n’ai jamais dit que je ne voulais pas de mon bébé. Je n’aurais jamais dit quelque chose comme ça. Cela me met juste en colère que quelqu’un me mette ce genre de mots dans la bouche pour me faire paraître si insensible et si – si haineux.

La police l’a arrêtée quelques jours plus tard pour avoir abusé d’un cadavre, en vertu d’une loi de l’État qui punit ceux qui traitent un cadavre humain d’une « manière dont la personne sait qu’elle offenserait les sensibilités raisonnables de la famille » ou « les sensibilités de la communauté ». L’accusation de crime du cinquième degré est passible d’un an de prison maximum et d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 $.

La police de Warren n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un grand jury de l’Ohio a décidé le 11 janvier que Watts ne serait pas inculpé. Dans un communiqué, le procureur du comté de Trumbull, Dennis Watkins, a déclaré que « Watts n’a pas violé le statut pénal de l’Ohio ».

Traci Timko, l’avocate de Watts, a déclaré que sa cliente était décrite comme une «jeune femme noire célibataire qui n’a pas respecté leurs ordres de continuer à attendre». L’hôpital, a-t-elle ajouté, « a transformé la police en arme ».

Watts a déclaré qu’elle pensait que sa race avait joué un rôle dans la raison pour laquelle elle avait été inculpée. Elle a également déclaré qu’il n’existait aucune réglementation expliquant ce que les femmes comme elle devraient faire dans la situation qu’elle a vécue. Aujourd’hui, Watts a déclaré qu’elle était « motivée » par le fait que les accusations aient été abandonnées et qu’elle plaide en faveur de changements dans les lois pour les femmes qui subissent une fausse couche.

« Comme le dit le vieil adage, « l’histoire se répète » », a déclaré Watts. “Je ne veux pas que cela se produise dans ce cas-ci.”