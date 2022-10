Brittany trouve des preuves que Marcelino a trompé “Life After Lockup”

Cette saison de “Life After Lockup”, Marcelino nous a brisé le cœur plus que n’importe qui.

Nous aimerions pouvoir dire différemment du prochain épisode de vendredi de “Life After Lockup”, mais nous avons un extrait exclusif de l’émission et c’est un vrai crève-cœur.

Dans le clip ci-dessous, Brittany reçoit un appel de son ancien bunkie Sascha. Sascha et Brittany parlent au téléphone du comportement récent de Marcelino et Brittany décrit les preuves qu’elle a trouvées qui indiquent qu’il a triché.

Découvrez le clip ci-dessous:

SMH. Pas cet homme qui se rafraîchit pour un jeu payant… Nous ne pouvons même pas y croire. Et c’est définitivement dix fois pire que c’est comme ça qu’il agit un jeudi ordinaire après le dîner. Imaginez ce qui se passe quand lui et Brittany se disputent !

Nous l’avons déjà dit et nous le répéterons – c’est si difficile de voir Brittany et Marcelino avoir ce genre de problèmes après tant d’années. Ils forment un couple OG et c’est absolument WILD qu’après que Brittany se soit complètement ressaisie, Marcelino la rembourse en lui manquant complètement de respect.

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode:

Brittany fait une découverte choquante sur le comportement de Marcelino. Pendant ce temps, Chazz en a marre de Branwin.

Mesdames, pensez-vous qu’il est temps pour Brittany de donner la botte à Marcelino ? Ou devrait-elle lui montrer ce qu’elle a découvert jusqu’ici ?

Un tout nouvel épisode de “Life After Lockup” sera diffusé demain, vendredi 7 octobre à 21h HNE / 20h CST le WeTV.

Allez-vous regarder?