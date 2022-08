Brittany surprend Marcelino en train de mentir dans “Life After Lockup”

Nous ne sommes qu’à un jour d’un tout nouvel épisode de notre émission de télé-réalité préférée sur le plaisir coupable…

Le nouvel épisode de “Life After Lockup” est dans un peu plus de 24 heures et nous avons un extrait exclusif en avant-première pour votre plus grand plaisir. Dans le clip ci-dessous, Brittany est partie en voyage entre filles mais avant même de pouvoir s’amuser avec ses amis, elle découvre que Marcelino ment sur ses allées et venues. Pris en flagrant délit de mensonge, Marcelino refuse de dire à Brittany où il a passé toute la soirée. Elle lui donne l’ultimatum de lui dire où il se trouve ou la relation est terminée. Regardez le clip pour voir ce qui se passe.

Ouah. Sis a dit qu’elle avait fini, et nous ne pouvons pas dire que nous la blâmons. C’est un peu fou étant donné que nous regardons Brittany et Marcelino depuis des ANNÉES et qu’à l’origine, c’était elle qui avait tant de drapeaux rouges et de problèmes potentiels et maintenant, il agit vraiment de sa poche. Nous devons absolument nous connecter pour voir s’il y a un espoir pour eux. Nous avons vraiment besoin de Marce pour reprendre sa vie en main et arrêter d’agir comme un a **.

Le nouvel épisode de “Life After Lockup” est diffusé le vendredi 26 août à 21h HNE sur WeTV