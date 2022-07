Brittany Renner jette de l’eau sur un ventilateur à Rollind Loud, un fan explique pourquoi

Brittany Renner a été vue sur vidéo en train de verser de l’eau sur un ventilateur à Rolling Loud, Fan tente d’expliquer ce qui s’est passé.

Ce week-end, Brittany Renner était présente pour le festival annuel Miami Rolling Loud à Miami, en Floride. Brittany donnait les interviews pour Rolling Loud comme elle l’a fait ces dernières années. Vous avez peut-être vu son interview virale intense avec un Kodak Black très déshydraté après sa performance au festival.

Un autre clip de son passage à Rolling Loud a commencé à faire sa tournée aujourd’hui et montre Brittany en train de tremper un ventilateur dans l’eau après un échange très houleux.

Une vidéo virale a fait surface de Brittany Renner se disputant avec un fan devant la scène Rolling Loud avant de lui verser son eau. Le ventilateur finit par jeter son eau avant que l’équipage de Brittany ne commence à lui renvoyer des choses. L’homme a fini par publier une déclaration au Shaderoom décrivant l’événement comme davantage un malentendu impliquant qu’il mentionne son bébé papa PJ Washington.

“Je l’ai mise en avant au début pendant qu’elle twerkait alors qu’elle s’éloignait, j’ai crié” J’aime PJ “en tant que fan d’eux”, a déclaré Omar à The Shade Room dans un texte écrit. “Alors elle s’est dirigée vers moi avec colère, a ouvert une bouteille d’eau sur le point de se verser sur moi et je lui ai dit de me la jeter parce qu’elle est la célébrité ici, pas moi. Après qu’elle ait jeté sa bouteille d’eau, j’ai commencé à jeter de l’eau.