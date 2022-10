Brittany Matthews montre son ventre rond au match de Patrick Mahomes – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Webb/AP/Shutterstock

Bretagne Matthews s’est présentée pour soutenir Patrick Mahomes lors de son match de la NFL contre les Buccaneers de Tampa Bay le 2 octobre et avait l’air absolument adorable avec sa bosse de bébé en pleine croissance exposée. Sur les photos vues ici, Brittany, qui a eu 27 ans en septembre, a fièrement souri en marge du terrain des Buccs arborant les couleurs des Chiefs de Kansas City et le numéro de football de Patrick, qui est de 15. Le numéro était imprimé en blanc sur son short de motard noir qui étaient associés à un blazer rouge extra long. L’unique bouton s’accrochait à sa bosse de bébé.

Brittany a associé son look amusant à des cuissardes et à un sac à main transparent doté d’une structure blanche. Ses magnifiques cheveux blonds étaient tout aussi ludiques et coiffés en deux queues de cheval. “Je me suis présentée au voyage d’affaires de mon mari aujourd’hui”, a-t-elle légendé le diaporama de photos prises à Tampa, en Floride.

Brittany a partagé les photos deux semaines seulement après avoir fait un voyage sans doute plus excitant sur la touche pour soutenir Patrick, 26 ans. Le 15 septembre, la future mère l’a amenée avec la fille de 1 an de la star de la NFL, Sterling Skye, sur le terrain ! Sterling avait l’air précieuse dans un tutu rouge et une veste en jean avec le nom et le numéro de maillot de son père brodés dans le dos en lettres rouges et jaunes. “La fille Ster est restée debout après l’heure du coucher pour surprendre son papa !! Sa première fois sur le terrain pour le voir », Brittany a légendé le message, qui comprenait également une vidéo de Patrick se faufilant sur la touche lors de ses échauffements d’avant-match pour embrasser ses filles.

Bien sûr, Brittany a fièrement encouragé son homme tout au long de la saison. Le 25 septembre, elle a partagé une vérification de la coupe dans laquelle elle portait un débardeur noir avec le nom de Patrick dessus et un pantalon noir avec une ligne rouge de chaque côté. Pour le match du 11 septembre, elle a enfilé un superbe ensemble haut court et jupe longue jaune en deux pièces. Elle a associé le look brillant avec des baskets blanches et un chemisier boutonné blanc court avec le nom de famille et le numéro de maillot de Patrick écrits dessus en noir.

L’entraîneur personnel a également secoué une plus petite bosse de bébé alors qu’elle soutenait Patrick avant le début de la saison officielle au camp d’entraînement au début du mois d’août. Elle a assorti Patrick dans sa tenue d’entraînement entièrement rouge avec une jolie robe de tennis rouge. Brittany a amené Sterling, qui avait l’air aussi adorable que jamais dans une robe bleue et des Converse rouges. “À peu près à ce moment-là pour ramener Red dans la chronologie”, a-t-elle légendé avec impatience la photo de famille qu’elle a partagée.

Brittany et Patrick ont ​​annoncé qu’ils attendaient un deuxième enfant le 29 mai avec une autre magnifique photo de famille. Les deux tourtereaux et Sterling ont posé dans l’herbe avec un panneau indiquant : « Les devoirs de la grande sœur arrivent bientôt ». Le couple portait des jeans et des hauts de couleur neutre, tandis que Sterling portait une chemise rose qui disait: “J’ai un secret à vous dire”.

Brittany et le quart-arrière de la NFL sont amoureux du lycée et se sont fiancés en 2020 alors qu’ils attendaient Sterling. Ils ont marché dans l’allée le 11 mars lors d’une magnifique cérémonie à Hawaï.