Brittany Matthews montre son ventre rond au match de Patrick Mahomes – Hollywood Life

Crédit d’image : Omar Vega/Invision/AP/Shutterstock

Toujours en attente! Bretagne Mahomes’ la date d’accouchement est peut-être proche, mais il reste encore du temps jusqu’à ce qu’elle et son mari quart-arrière Patrick Mahomes devenir parents de deux. Tout en étant impatiente d’accueillir leur nouvel ajout, Brittany a balayé les rumeurs selon lesquelles elle était en travail après le match des Chiefs de Kansas City contre les Chargers de LA le dimanche 27 novembre.

“Désolé, je suis là”, a-t-elle tweeté avec une photo de la fille de 20 mois du couple Sterling. “J’ai été occupée”, a-t-elle poursuivi. “Je ne suis pas en travail, vous trébuchez tous.”

Brittany a prouvé qu’elle était au match en montrant sa bosse de bébé du niveau du terrain sur Instagram, vue ici. Elle avait son visage de jeu tout en arborant les couleurs des Chiefs de la manière la plus chic. Associant une doudoune rouge à un haut blanc, un pantalon noir et des baskets jaunes audacieuses, Brittany avait l’air polie mais détendue. Elle avait un maquillage glamour et empilait ses mèches blondes sur le dessus de sa tête en boucles élégantes.

Les photos suivantes montraient la petite fille Sterling qui avait l’air un peu capricieuse. Pourtant, elle était adorable, assortie à maman dans sa propre veste rouge tout en portant ses cheveux dans un nœud Chiefs personnalisé. Elle avait même une petite chemise avec le numéro de papa, 15, sur son cœur.

“Sterling a dit non aux photos aujourd’hui, mais elle est toujours mignonne”, a écrit Brittany, notant que sa fille n’était pas de la meilleure humeur dans sa légende. En terminant le message, elle a ajouté un hashtag #GoChiefs.

La famille attend avec impatience son quatrième membre. Maman et papa ont annoncé que bébé #2 était en route fin mai. Célébrant leur nouvel ajout sur Instagram, la famille Mahomes a posé dans un champ printanier. Sterling a brandi un tableau noir sur une photo qui disait: “Big Sister Duties Coming Soon”.

Le couple s’est rencontré au lycée et a accueilli Sterling en février 2021. Ils ont attendu pour se marier jusqu’en mars 2022, célébrant avec des noces somptueuses à Hawaï. Lors de la cérémonie, Brittany a été stupéfaite dans un original de Versace qui avait un corsage élégant, des ornements en cristal et une longue traîne. Pendant ce temps, Patrick avait l’air fringant dans une tenue conçue par Louis Vuitton.