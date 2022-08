Brittany Matthews montre son ventre arrondi en mini-robe rouge : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Pichichipixx / SplashNews

Bretagne Matthews soutient son homme au camp d’entraînement pour la saison 2022-2023 de la NFL qui approche à grands pas, et c’est l’affaire de famille la plus mignonne ! L’entraîneur de fitness de 26 ans a posé avec son mari quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes26 ans, et leur fille de 18 mois Sterling Skye Mahomes dans un instantané Instagram partagé le 1er août (vu ici) et ils avaient l’air aussi heureux que possible. De plus, Britney, qui était assortie à la tenue entièrement rouge de Patrick composée de leggings athlétiques, de shorts, d’une chemise à manches longues et d’un bandeau anti-transpiration, a enfilé une robe athlétique rouge qui étreignait sa bosse de bébé en pleine croissance. Pendant ce temps, Sterling avait l’air adorable dans une robe bleue et des baskets Converse rouges.

Brittany et Patrick ont ​​annoncé qu’ils attendaient un deuxième enfant le 29 mai avec un magnifique portrait de famille d’eux assis avec Sterling dans un champ d’herbe. Brittany et Sterling ont tenu ensemble un panneau d’affichage sur lequel on pouvait lire: «Les devoirs de la grande sœur arrivent bientôt» sur la photo. Sterling a volé la vedette dans une chemise rose sur laquelle étaient imprimés les mots “J’ai un secret à dire” en blanc, tandis que l’heureux couple portait un jean bleu clair et des chemises beiges.

En juin, Patrick et Brittany ont annoncé qu’ils allaient avoir un petit garçon via une vidéo de révélation de genre réconfortante qui montrait le couple pulvérisant des pistolets à eau avec de l’eau colorée pour confirmer le sexe. Ils ont fait jaillir de l’eau bleue, ce qui a tellement excité Patrick qu’il a sauté dans une piscine remplie de canards en caoutchouc avec tous ses vêtements. Pendant ce temps, Brittany a partagé un diaporama d’images de la fête et l’a gentiment sous-titré, “Le petit garçon est déjà tellement aimé.”

Brittany Matthews donne un aperçu de sa lune de miel avec Patrick Mahomes après le mariage https://t.co/j9fwzOsq1o via @enews pic.twitter.com/CCeIVabrx2 — BirdOwl (@BirdOwl) 16 mars 2022

Le copropriétaire de l’équipe de football de Kansas City Current et star de la NFL a connu une année passionnante. En plus de commencer leur deuxième voyage de grossesse ensemble, ils se sont mariés le 11 mars lors d’une belle cérémonie à Hawaï. Brittany a donné aux fans plus d’informations sur le grand jour d’elle et de Patrick lors d’une session de questions-réponses sur Instagram le mois suivant, par exemple pourquoi ils ont choisi un mariage à destination. Elle a révélé qu’elle et le célèbre quart-arrière avaient pris leurs premières vacances à Hawaï et qu’ils adoraient cet endroit romantique depuis. « Le temps et les vues sont tout simplement parfaits là-bas ! Je voulais un endroit où les gens ne pouvaient pas simplement s’arrêter pour lol », a-t-elle ajouté. Elle a également dit aux fans qu’au lieu d’une saveur de gâteau de mariage, elle et Patrick en avaient choisi trois : gâteau aux carottes, velours rouge et biscuits et crème.

Brittany et Patrick sont des amoureux du lycée qui se sont fiancés en septembre 2020 alors que Brittany était enceinte de Sterling. Sterling a pu assister au mariage de ses parents, qui est sûrement un souvenir irremplaçable pour la jeune maman et papa !