Quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes‘fiancée Brittany Murphy a réuni ses filles pour célébrer le premier bébé du couple.

Dans une série d’histoires Instagram partagées le 5 décembre, l’entraîneur personnel et influenceur du fitness a montré ce qu’elle et ses amis faisaient au lieu d’une baby shower plus traditionnelle. Cela impliquait de sauter dans un avion privé et de faire des bulles (pour les invités, bien sûr) en l’air!

« Merci à mes filles d’être allées au TX pour prendre une douche avec bébé et moi », a écrit Brittany en légende de sa photo, qui montrait ses amies posant en berçant son ventre enceinte. « Tout le monde a été mis en quarantaine et testé COVID pour ma fête de naissance. Je suis reconnaissant d’avoir des amis proches et une famille incroyables qui resteront en sécurité pour moi et ma petite fille. »

Bien que la destination finale ne soit pas claire, l’histoire d’Instagram a révélé qu’il y avait apparemment un thème de vacances à l’événement, avec des arbres rouges et blancs alignés sur une table.