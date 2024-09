Brittany Mahomes semble s’inspirer de Taylor Swift avec la tenue de match des Chiefs

Il semble que nous ayons une preuve supplémentaire qu’il n’y a pas de mauvais sang entre Brittany Mahomes et Taylor Swift … parce que la femme de Patrick Mahomes Il portait une tenue au match des Chiefs dimanche qui semblait inspirée d’un look que la pop star portait au stade Arrowhead juste une semaine auparavant.

Découvrez la tenue que Brittany portait lors du match à l’extérieur de Kansas City contre les Falcons : elle comprenait un t-shirt KC surdimensionné, un short court et une paire de bottes montantes. Elle complétait le tout avec une coiffure blonde mi-haute, mi-basse.

Bien sûr, le 15 septembre, Swift portait un ajustement presque identique à regarder Travis Kelce et les Chiefs affrontent les Bengals… et même si des vêtements similaires ne signifient pas exactement que les deux sont des meilleurs amis pour toujours, cela semble jeter de l’eau sur les rumeurs selon lesquelles leur amitié a dérapé en raison de leurs différences politiques.

Pourtant, les deux n’ont pas traîné ensemble pendant le voyage de Kansas City à Atlanta — Swift n’a pas été vu au stade… alors qu’elle semblait rester à New York après un dîner avec Gigi Hadid sur Samedi soir .

Mais Mme Mahomes semblait toujours s’amuser. Elle a été aperçue en train de faire des blagues sur le bord du terrain et dans une loge de luxe tout au long du match, affichant fièrement son look de Swift alors que son mari et son équipe amélioraient leur score à 3-0 cette saison.