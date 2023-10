Brittany Mahomes « ravie » de sa nouvelle amitié avec Taylor Swift – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Bretagne Mahomes28 ans, adore sa nouvelle amitié avec Taylor Swiftselon Nous chaque semaine. L’épouse de Chefs de Kansas City stratège Patrick Mahomes et le chanteur d’« Antihero », âgé de 33 ans, qui sortirait avec le membre rapproché de l’équipe, Travis Kelce, ont été vus traîner et s’asseoir ensemble à quelques matchs au cours des deux dernières semaines. Une source a révélé que ces moments ont été le début d’une « véritable » connexion.

« Brittany est ravie de nouer une véritable amitié avec Taylor. Ils ont passé du temps ensemble plusieurs fois et sont devenus assez proches en peu de temps », a déclaré une source au média. « Brittany pense que Taylor est si gentil et terre-à-terre, et ils s’entendent vraiment bien. »

L’initié a ajouté que Brittany et Patrick, qui partagent des enfants Sterling2 ans et fils Bronze11 mois ensemble, étaient apparemment de « grands fans » de Taylor avant de se rencontrer et ont même assisté à sa soirée à Kansas City. Tournée des époques concert en juillet. Travis a également assisté au même spectacle et a révélé plus tard qu’il avait tenté de donner au talentueux auteur-compositeur son numéro de téléphone sur un bracelet d’amitié, mais sans succès. Il a fini par l’inviter plus tard à un jeu et elle s’est présentée fin septembre.

« Le fait que Patrick et Travis soient les meilleurs amis rend les choses encore meilleures », a ajouté la source à propos de la nouvelle amitié de Brittany et Taylor. « Ils s’amusent bien et adorent encourager leurs hommes ensemble. »

Brittany et Taylor ont montré leur nouvelle amitié lors du match de football des Chiefs jeudi soir contre le Broncos de Denver. Les dames ont été filmées en train de discuter, de s’embrasser et d’encourager Patrick, Travis et le reste de l’équipe alors qu’elles regardaient depuis une suite spéciale avec la mère de Travis, Donna Kelce, au stade Arrowhead. Ils ont également été vus assis ensemble, avec les amis de Taylor. Ryan Reynolds, Blake Lively et Sophie Turnerlors du match contre le Jets de New York dans le New Jersey le 1er octobre et je suis allé dîner avec d’autres amis à New York, dans l’État de New York, quelques jours auparavant.