Brittany Mahomes pose enceinte en soutien-gorge et couverture transparente – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Bretagne Mahomes, 27 ans, était magnifique dans sa dernière série de photos de grossesse. La femme de Patrick Mahomes posé dans une nouvelle séance photo de maternité qui a montré sa bosse de bébé en pleine croissance et ils sont sortis parfaitement. Elle portait de la lingerie comprenant un soutien-gorge et une longue couverture transparente, dans les clichés qu’elle a publiés sur Instagram, et avait ses longs cheveux blonds relevés avec des mèches bouclées pendantes.

Suite Nouvelles des célébrités

Toutes les photos la montraient de côté et elle brillait dans un éclairage tamisé. La belle, qui attend son deuxième enfant avec Patrick, a également partagé une légende mémorable. “En tant que femmes, nous sommes puissantes”, a-t-elle écrit avec un emoji au cœur blanc.

Une fois que Brittany a publié les photos accrocheuses, il n’a pas fallu longtemps à ses abonnés pour les complimenter. “Elles sont si belles !” un adepte s’est exclamé tandis qu’un autre a simplement mais efficacement écrit “Wowww”. Un troisième a dit qu’ils étaient “amoureux” de la séance photo et un quatrième a fait référence aux perles sur la couverture transparente en l’appelant une “fille nacrée”.

Le dernier message de Brittany vient après qu’elle et Patrick aient fait la une des journaux pour un doux baiser avant le sien Chefs de Kansas City‘ Match de la NFL contre le Titans du Tennessee le 6 novembre. Ils ont partagé le smooch alors qu’ils étaient sur la touche et elle a partagé une photo du moment avec la légende, “Pregame smooches”. Cela a aidé à montrer leur lien étroit et leur mariage fort, qui a commencé en mars 2022.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Le PDA de Brittany et Patrick n’est pas le seul à attirer l’attention. Leur adorable famille, qui comprend leur fille Sterling, 1, fait souvent pâlir les fans et partager leur joie chaque fois qu’une photo d’eux trois est publiée pour que le public puisse la voir. Leur prochain paquet de joie, qu’ils ont annoncé en mai, attirera probablement également beaucoup d’attention de la part des supporters. Les fiers parents ont confirmé que leur deuxième bébé était un garçon et ont même partagé des photos de leur baby shower sur le thème de la jungle en octobre. “Hé petit garçon, nous sommes prêts pour toi”, a écrit Brittany dans la légende.