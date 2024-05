Brittany Mahomes fait le point sur son état de santé des mois après s’être fracturée le dos

Brittany Mahomes, l’épouse de la superstar de la NFL Patrick Mahomes, a déclaré qu’elle était complètement rétablie après s’être fracturée le dos en mars.

« Je vais très bien », a déclaré le joueur de 28 ans, qui partage deux enfants avec le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, dans une mise à jour de E! Nouvelles. «Je vis ma meilleure vie. Mon dos n’est plus cassé, donc c’est bien.

«Je suis toujours au gymnase. Je pense que je suis enfin complètement rétablie et que je recommence à faire les choses que j’ai toujours été capable de faire », a-t-elle poursuivi. «Je reste au top de ma santé, et être actif et en bonne santé pour mes enfants et mes chiens est très important pour moi.»

Début mars, Mahomes a partagé sur elle Histoire Instagram qu’elle s’est fracturée le dos en disant : « Juste un rappel quotidien : une fois que vous avez des enfants, prenez soin de votre plancher pelvien. Sérieusement. »

« De : Une fille avec un dos fracturé », a-t-elle ajouté.

Le plancher pelvien est constitué de muscles et de tissu conjonctif qui s’étendent de l’os pubien au coccyx. Les muscles peuvent s’affaiblir à la suite d’une blessure ou d’un traumatisme, notamment lors d’un accouchement ou d’une intervention chirurgicale, selon le Clinique de Cleveland.

Elle n’a pas partagé plus de détails concernant la blessure ni le traitement qu’elle a suivi au cours de son parcours de guérison.

Mahomes et son mari ont deux enfants ensemble : une fille de 3 ans Sterling Skye et fils Patrick « Bronze » Lavon Mahomes III, né en novembre 2022.