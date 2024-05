Brittany Mahomes fait le point sur sa santé après s’être cassé le dos

Bretagne Mahomes a atteint la zone des buts de son rétablissement.

Trois mois après avoir révélé qu’elle s’était fracturée le dos, l’ancienne footballeuse qui partage des enfants Sterling3, et Patrick « Bronze », 17 mois, avec mon mari Patrick Mahomes– a fait le point sur son processus de guérison, affirmant qu’elle se sentait à nouveau à 100 pour cent.

« Je vais très bien », a déclaré Brittany en exclusivité à E! Nouvelles’ Francesca Amiker. « Je vis ma meilleure vie. Mon dos n’est plus cassé, donc c’est bien. »

La jeune femme de 28 ans a indiqué qu’elle avait même pu retourner au gymnase depuis sa blessure, expliquant : « Je suis enfin complètement rétablie et je recommence à faire les choses que j’ai toujours été capable de faire. Je suis rester au top de ma santé. »

Quant à savoir ce qui a motivé cette reprise rapide ? Brittany a déclaré qu’il était « très important » pour elle d’être « active et en bonne santé pour mes enfants et mes chiens ».

Et le Maillot de bain illustré par Sports la santé et la sécurité du mannequin ne sont pas sa seule priorité. Brittany apprécie également le bien-être de sa famille, y compris de leurs deux chiots Steel et Silver. C’est pourquoi elle s’est associée à PetSafe pour le Mois national des animaux de compagnie afin de promouvoir leur collier de clôture Guardian GPS + Tracking.