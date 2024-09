Brittany Mahomes et sa fille Sterling Skye critiquent les vautours noirs « dégoûtants » qui envahissent leur jardin

Il y a une invasion d’animaux sauvages dans la maison des Mahomes.

Brittany Mahomes a publié des images de son jardin avec son mari, la star de la NFL Patrick Mahomes, dans un Histoire Instagram jeudi matin, montrant un essaim de vautours noirs perchés sur une clôture surplombant leur arrière-cour, avec d’autres grouillant autour de l’espace ouvert.

« Ils sont là tous les matins », a déclaré Brittany en parlant des images. « Ce doit être juste le lieu de rendez-vous, car il n’y a rien de mort, ils traînent juste ensemble. »

La mère enceinte de 33 ans a ensuite amené sa fille aînée, Sterling Skye, âgée de trois ans, sur la scène et a demandé à la petite : « Que sont-ils ? »

« Dégoûtant ! » a crié Sterling Skye en réponse.

La mère a ri avant de répondre « littéralement » à la proclamation de sa fille.

Les images montrent les rapaces se prélassant sur le terrain de football et de soccer de 50 mètres des Mahomes, juste au-delà de l’obscurité d’une forêt lointaine. La mère et la fille se tenaient en sécurité sur un balcon surplombant la scène. En arrière-plan, on pouvait entendre un autre enfant crier de terreur tandis que sa mère essayait de le réconforter.

Le vautour noir, également connu sous le nom de vautour noir américain, vautour mexicain, zopilote, urubu ou gallinazo, est connu pour avoir une route de migration qui s’étend du sud-est des États-Unis jusqu’au Pérou, au centre du Chili et à l’Uruguay en Amérique du Sud.

La région où se trouve la maison des Mahomes, dans le comté de Cass, dans le Missouri, est mieux connue pour son cousin, l’urubu à tête rouge. Mais cette année, le comté a connu une migration massive de vautours noirs.

Les vautours noirs ont commencé à migrer plus au nord dans la région du comté de Cass cet été, selon le journal local du comté, Le Tribune TimesLes vautours noirs « très agressifs » poseraient des problèmes aux agriculteurs locaux, car ils sont connus pour s’attaquer aux veaux et aux agneaux nouveau-nés, a rapporté le journal le mois dernier.

Maintenant, ils envahissent également les propriétés des familles les plus importantes du comté, les Mahomes, profanant le complexe qu’ils ont construit de toutes pièces.

Après avoir signé un contrat de 10 ans et 450 millions de dollars avec les Chiefs de Kansas City en août 2020, Patrick a utilisé 400 000 dollars pour acheter un terrain de huit acres. Le couple s’est marié en mars 2022, un an après la naissance de Sterling Skye, puis leur fils d’un an, Patrick « Bronze » Lavon Mahomes III, est né en décembre de la même année. La maison était terminée et ils ont pu emménager en février 2023, et elle comprenait le terrain de football et de soccer à double usage, sur lequel figure leur nom de famille écrit dans la zone d’en-but en lettres noires. Ce terrain sert désormais de « lieu de rencontre » quotidien pour les vautours.

L’invasion de la faune par ces oiseaux noirs est survenue quelques jours après la victoire des Chiefs sur les Ravens de Baltimore. Mahomes a privé les Ravens d’une chance de se venger de la défaite de l’année dernière lors du match de championnat de l’AFC.

Mahomes devra désormais faire face à ces oiseaux alors qu’il se prépare pour le grand match des Chiefs contre Joe Burrow et leurs rivaux, les Bengals de Cincinnati, dimanche. Kansas City cherche à rester invaincu après une victoire lors de la première semaine, avec l’ambition de devenir la première équipe de l’histoire de la NFL à remporter trois Super Bowls consécutifs.

Lors d’une interview avec Logan Paul sur le podcast « Impaulsive », Mahomes a réaffirmé sa conviction que les Chiefs atteindront à nouveau cet objectif, c’est l’attente du quart-arrière cette année.

« L’année prochaine à la Nouvelle-Orléans, nous allons recommencer », a déclaré Mahomes. « Mettez-le sur la table. Nous allons recommencer. Je vous le dis maintenant. »

De plus, Mahomes et l’attaque des Chiefs pourraient bien devoir tenter de réaliser une campagne historique tout en mettant en œuvre des jeux conçus par Taylor Swift. Le quart-arrière a déclaré que Swift, qui sort avec le coéquipier de Mahomes, Travis Kelce, depuis la saison dernière, dans une précédente interview, interview avec Chris Simms sur NBC, et que l’équipe « pourrait devoir en mettre un ».

