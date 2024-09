Brittany Mahomes dévoile des photos d’amour avec son mari Patrick

Brittany Mahomes et son mari Patrick Mahomes passent un excellent moment à l’US Open.

La copropriétaire de Kansas City Current, âgée de 29 ans, s’est rendue sur son compte Instagram officiel et a partagé deux clichés d’elle et du quart-arrière des Kansas City Chiefs.

Elle a légendé le carrousel en écrivant « My Honey Deuce », avec un emoji en forme de cœur blanc.





La première diapositive présente l’adorable couple posant côte à côte, avec le court de tennis en arrière-plan.

Brittany, qui sera bientôt maman de trois enfants, portait une robe blanche Gucci et des baskets blanches assorties. Elle complétait son look avec un sac à main vert Prada.

Pendant ce temps, Patrick portait une chemise zippée Prada associée à un pantalon noir de la même couleur.

Lors de la finale masculine au stade Arthur Ashe, le couple était également rejoint par Travis Kelce et Taylor Swift

Le message est arrivé après que Taylor ait été vu en train de cliquer sur les photos de Brittany et Patrick, le cliché de la deuxième diapositive semble avoir été pris par la pop star.

De plus, la récente rencontre entre Taylor et Brittany a fait naître des rumeurs de rupture entre eux, qui ont éclaté lorsque la chanteuse de Fortnight et le copropriétaire de Kansas City Current se sont assis dans des suites séparées pendant les matchs de la NFL.