Brittany Mahomes apporte le bronze et la livre sterling aux enfants au jeu de Patrick – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Reed Hoffmann/AP/Shutterstock

Pas de meilleure section d’encouragement que votre famille ! Bretagne Mahomes et ses deux enfants Sterling, 1, et Bronze, 1 mois, enraciné pour Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City lors de leur match contre les Broncos de Denver le dimanche 1er janvier. Brittany, 27 ans, a partagé de nombreuses photos, que vous pouvez voir ici, avec ses deux bébés (et un aperçu de Patrick, 27 ans) pendant le match sur son Instagram, célébrant la première victoire de 2023. “Nouvel An, même équipage, toujours gagnant”, a-t-elle écrit dans la légende du post.

Suite Bébés de célébrités

Brittany était magnifique alors qu’elle portait une veste beige et des kakis pour le jour du match. La veste portait son nom sur la poche et le numéro « 15 » de son mari sur le col. Elle a partagé de nombreuses photos d’elle-même avec Sterling, y compris des photos d’elle embrassant sa fille et la jetant en l’air sur le terrain. Il y avait aussi une jolie photo de Patrick saluant sa petite fille en uniforme sur la touche. Elle a adorablement montré son soutien à son père avec une combinaison Chiefs. Elle a caché le visage de Bronze sur d’autres photos, apparemment prises dans une suite, et il portait également un pantalon de Kansas City, qui ressemblait à la tenue de sa grande sœur.

Brittany et Patrick ont ​​accueilli Bronze en novembre avec une douce annonce commune sur Instagram, avec son nom complet, y compris le surnom de Bronze. “Patrick” Bronze “Lavon Mahomes III 🤴🏽11/28/22 7lbs 8oz”, a écrit le quart-arrière dans la légende. Ils ont accueilli Bronze environ 8 mois après s’être mariés en mars 2022, après un engagement de près de deux ans.

Avec la naissance de leur fils, Patrick et Brittany sont clairement ravis d’être les nouveaux parents de deux petits, même si le propriétaire de Kansas City Current a plaisanté sur le fait de vivre le “chaos” sur Twitter. Un initié proche de la paire a révélé à HollywoodLa Vie exclusivement qu’ils étaient heureux d’accueillir leur fils avant les vacances. “C’est littéralement le cadeau de Noël ultime et ils ont déjà pris des tonnes de photos de vacances avec lui en famille”, a déclaré la source. “Ils lui ont déjà offert son propre maillot et ils ne pourraient pas se sentir plus bénis cette saison de Noël.”

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Frères et sœurs de Patrick Mahomes : tout ce qu’il faut savoir sur le frère et les demi-sœurs du QB

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.