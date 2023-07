Brittany, l’épouse de Jason Aldean, félicite les fans d’avoir soutenu le chanteur lors du contrecoup de « Small Town »

Brittany, l’épouse de Jason Aldean, se tient aux côtés de son mari.

Après que le nouveau single d’Aldean, « Try That In A Small Town », ait déclenché un contrecoup, Brittany a réagi sur ses réseaux sociaux et a remercié les fans pour leur soutien.

« Mec, nous vous aimons tous. Libres penseurs, des lions pas des moutons… reconnaissants pour le soutien, toujours ! » elle a écrit sur son Instagram mercredi.

La section des commentaires s’est rapidement remplie du soutien des fans fidèles des Aldeans.

« Je soutiens Jason Aldean », lit-on dans un commentaire avec un emoji du drapeau américain.

Un autre utilisateur d’Instagram a plaisanté, « Brittany Aldean pour le président. »

« Un couple puissant, qui défend notre PAYS et nos enfants, je ne vous remercierai jamais assez d’avoir permis à nous autres, les lions, de commencer à se montrer et à se montrer ! » un fan a écrit avec passion.

Brittany a partagé ses réflexions sur Instagram avec une photo d’elle vêtue d’une tenue deux pièces jaune.

Elle s’est également rendue sur ses réseaux sociaux pour publier une capture d’écran montrant la chanson et le clip vidéo de Jason Aldean se classant au premier rang des classements musicaux. Brittany a ajouté un emoji de feu à l’histoire Instagram.

Ses messages viennent après que Country Music Television (CMT) ait retiré le clip vidéo « Try That In A Small Town » de Jason de leur plate-forme. CMT a confirmé mardi à Fox News Digital que le clip avait été retiré de sa rotation mais n’a pas fourni plus de contexte pour la décision.

« Try That In A Small Town » est sorti en mai, et les paroles parlent des petites villes qui ne supportent pas les émeutes et l’anarchie auxquelles de nombreuses villes ont été confrontées ces dernières années.

Certaines des paroles de la chanson, incluses dans le prochain album d’Aldean, qui n’a pas encore de titre, incluent : « J’ai une arme à feu que mon grand-père m’a donnée / Ils disent qu’un jour ils vont se rassembler / Eh bien, ça pourrait voler dans la ville, bonne chance / Essayez ça dans une petite ville / Voyez jusqu’où vous parvenez sur la route / Vous franchissez cette ligne, cela ne prendra pas longtemps / Pour que vous le sachiez, je vous recommande de ne pas / Essayez cela dans une petite ville. «

Des scènes du clip vidéo ont été tournées à l’extérieur du palais de justice du comté de Maury à Columbia, dans le Tennessee, où un homme noir de 18 ans nommé Henry Choate a été lynché en 1927. Le palais de justice a également été un site central lors de l’émeute raciale de Columbia en 1946.

Mercredi, la société de production du clip, TackleBox, a confirmé que le clip avait été tourné au palais de justice du comté de Maury, ajoutant qu’il s’agissait d’un « lieu de tournage populaire en dehors de Nashville ». Plusieurs vidéoclips et films y ont été tournés, dont le film Lifetime Original « Steppin’ into the Holiday » avec Mario Lopez et Jana Kramer.

Dans sa déclaration, la société a déclaré: « Tout récit alternatif suggérant la décision de localisation du clip vidéo est faux », et a noté qu’Aldean n’avait pas choisi l’emplacement.

À la suite du retrait du clip vidéo et du tollé général suscité par la chanson, Aldean s’est rendu mardi sur les réseaux sociaux pour s’exprimer.

« Au cours des dernières 24 heures, j’ai été accusé d’avoir sorti une chanson pro-lynchage (une chanson qui est sortie depuis mai) et j’ai fait l’objet d’une comparaison selon laquelle je (citation directe) n’étais pas trop satisfait des manifestations nationales du BLM », a partagé Aldean avec ses près de 8 millions de followers sur les réseaux sociaux.

« Ces références sont non seulement sans fondement, mais dangereuses », a-t-il dit en partie. « Il n’y a pas un seul lyrique dans la chanson qui fait référence à la race ou qui y pointe – et il n’y a pas un seul clip vidéo qui ne soit pas de vraies séquences d’actualités – et même si je peux essayer de respecter les autres pour avoir leur propre interprétation d’une chanson avec de la musique – celle-ci va trop loin. «

Pendant ce temps, concernant le clip vidéo, la femme d’Aldean, Brittany, avait précédemment offert son soutien sur les réseaux sociaux, partageant un selfie du couple sur la plage et écrivant : « Ne vous excusez jamais d’avoir dit la vérité ».

Elle est également allée sur ses histoires Instagram, en écrivant : « Médias… c’est la même chanson et la même danse. Tordez tout ce que vous pouvez pour l’adapter à votre récit répugnant. Et si au lieu de créer des histoires, nous nous concentrions sur les VRAIS comme le TRAFIC D’ENFANTS ? Matière à réflexion. »

Jason et Brittany se sont mariés en mars 2015. Le couple partage deux enfants ensemble – Memphis et Navy – tandis que Jason a également deux filles de son précédent mariage avec Jessica Ussery.

Elizabeth Stanton de Fox News Digital a contribué à ce rapport.