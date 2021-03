Brittany Higgins riposte à Linda Reynolds après qu’il a été révélé qu’elle l’appelait une «  vache couchée  »

L’ancienne membre du personnel libéral, Brittany Higgins, a déclaré que les commentaires de la ministre de la Défense en difficulté, Linda Reynolds, n’étaient « jamais excusables » après que Scott Morrison a confirmé qu’elle avait qualifié la victime présumée de viol de « vache menteuse ».

Mme Higgins, 24 ans, dit qu’elle a été violée par un collègue du bureau ministériel du sénateur Reynolds en 2019.

Le Premier ministre a déclaré que le sénateur Reynolds était frustré par les suggestions selon lesquelles elle n’avait pas donné suffisamment de soutien à Mme Higgins au moment de l’incident.

Il a dit que la remarque avait été faite dans un bureau privé et qu’elle s’était excusée plus tard auprès du personnel pour l’explosion.

«Elle le regrette profondément. C’étaient des remarques offensantes. Elle n’aurait jamais dû les fabriquer. Je ne les tolère pas », a déclaré jeudi le Premier ministre aux journalistes de Nouvelle-Galles du Sud.

Mme Higgins a déclaré que les commentaires étaient « incroyablement blessants ».

Brittany Higgins a riposté à Linda Reynolds après qu’il ait été révélé qu’elle l’appelait une « vache couchée »

« J’apprécie que cela ait été une période stressante, mais ce genre de comportement et de langage n’est jamais excusable », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

« Ce n’est qu’une preuve supplémentaire de la culture toxique du lieu de travail qui se produit à huis clos au Parlement.

La sénatrice Reynolds, qui est en congé de maladie à la suite de vives critiques sur sa gestion de l’allégation, subit de plus en plus de pressions pour démissionner.

Mme Higgins n’a pas donné suite à la plainte contre la police en 2019 par crainte de perdre son emploi de conseillère aux médias.

La sénatrice indépendante Jacqui Lambie demande au ministre de démissionner en raison de cette remarque.

«Elle est partie ce matin. Elle doit démissionner immédiatement », a déclaré le sénateur Lambie à Sky News.

« Si elle ne vient pas nier cela, si elle essaie de l’aplanir et de la jeter ailleurs, je pense qu’elle a terminé. Sa carrière est terminée.

Le Premier ministre a déclaré que la sénatrice Linda Reynolds (photo) était frustrée par les suggestions selon lesquelles elle ne soutenait pas suffisamment Mme Higgins au moment de l’incident.

Mme Higgins dit que les commentaires de Mme Reynolds étaient « incroyablement blessants »

Penny Wong, membre principal du Parti travailliste, a déclaré que le sénateur Reynolds devait s’expliquer.

« Ce n’est évidemment pas un commentaire acceptable et je pense que le ministre doit répondre publiquement », a-t-elle déclaré à la radio ABC.

La députée indépendante Zali Steggall a déclaré qu’elle était choquée d’entendre le sénateur Reynolds utiliser le terme péjoratif à l’égard de Mme Higgins.

« C’est incroyablement décevant et inapproprié de la part de Linda Reynolds et le ministre devrait savoir mieux », a-t-elle déclaré au Nine Network.

«Cela rend sa position d’autant plus intenable.

Le sénateur Reynolds a publié une déclaration disant qu’elle n’avait jamais remis en question le récit de Mme Higgins.

« J’ai cependant commenté les informations concernant les circonstances environnantes qui, selon moi, avaient été déformées », a déclaré le ministre.

Mme Higgins a récemment réintégré sa plainte officielle auprès de la police fédérale australienne.

Trois autres femmes ont depuis affirmé avoir été agressées par le même homme.

Il a été limogé en tant que conseiller ministériel en raison d’une faille de sécurité la nuit du viol présumé de Mme Higgins.