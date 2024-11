Brittany et Patrick Mahomes doubleraient leur engagement envers le sport féminin

Brittany et Patrick Mahomes ont pris racine à Kansas City, dans le Missouri, et se sont engagés financièrement à long terme dans leur ville natale d’adoption. En plus de leur équipe féminine de footballKansas City Current, les Mahomes ainsi que les copropriétaires Chris et Angie Long cherchent à amener une équipe WNBA dans leur ville, selon ESPN.

S’ils parviennent à concrétiser l’expansion de l’équipe, ils auront doublé leur investissement dans le sport féminin. Le 30 octobre, le journaliste d’ESPN Adam Schefter a publié sur X : « Comme L’expansion de la WNBA se poursuitpropriétaire du KC Current de la NWSL – qui comprend Patrick Mahomes et son épouse Brittany – a rencontré la WNBA et est en lice pour amener la prochaine franchise de la ligue à Kansas City. Mahomes est également copropriétaire des KC Royals et du Sporting KC.

Selon L’étoile de Kansas Cityla ligue féminine de basket-ball ajoute trois nouvelles villes : Golden State la saison prochaine et Portland et Toronto la saison suivante. Si Kansas City entre en jeu, elle deviendra la 16e équipe de la WNBA et, espérons-le, sera opérationnelle d’ici 2028. effet positif La présence des anciens joueurs de la NCAA Caitlin Clark et Angel Reese a fait du basket-ball féminin un ticket très prisé cette année.

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City grillé le succès du sport féminin en avril aux Jeux de 2024 Temps 100 Galas. « Ce soir, j’aimerais lever mon verre à une nouvelle ère du sport. Une époque où le football féminin reçoit enfin l’attention qu’il mérite », a déclaré Patrick. « Pendant longtemps, il y avait cette idée bien intentionnée mais condescendante selon laquelle il fallait se soucier du sport féminin parce que cela correspondait à ses valeurs. Et bien sûr, cela a du mérite. Mais la vraie raison pour laquelle tu devrais se soucier du sport féminin c’est parce qu’ils sont incroyables.

Patrick sait à quel point les athlètes féminines sont talentueuses après avoir regardé la Bretagne jouer au football universitaire à l’Université du Texas à Tyler et en Islande pour le club UMF Afturelding, en 2017.

« Je suis fier du rôle que ma famille a joué dans ce mouvement », a souligné Patrick à propos du fait que sa famille est propriétaire du KC Current. « Je suis convaincu que l’investissement sera rentable à plus d’un titre. Nous devons tous continuer à investir dans le football féminin avec notre attention, avec nos médias et avec notre portefeuille, car ce n’est pas un feu de paille. C’est l’avenir. Voici donc un toast à la grandeur du sport féminin. Cela s’est produit et je suis heureux que le monde s’en rende compte.

Les Mahomes se révèlent être un couple puissant à Kansas City, qui apporte de nouvelles opportunités au sport féminin et crée une manne financière pour leur ville natale.

