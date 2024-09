Brittany Cartwright révèle les opérations esthétiques qu’elle a subies avant le divorce de Jax Taylor

Bretagne Cartwright voulait paraître et se sentir au mieux avant de mettre fin à son mariage avec Jax Taylor … subissant une intervention esthétique majeure avant que tous les regards ne soient à nouveau braqués sur elle.

La star de « The Valley » a confirmé Courrier quotidien qu’elle a subi une ablation de graisse et un raffermissement de la peau par AirSculpt au printemps, car elle voulait avoir un « corps de revanche » à l’approche des mois d’été.

Elle a continué… « J’avais besoin d’aide pour remodeler le bas de mon ventre, car après avoir eu mon fils Cruz, mon ventre n’a plus jamais été le même… Maintenant, je suis plus petite et je me sens bien. »